Rector de UdeG calla ante caso de Daniela Báez

“Que no sean alcahuetes de esos cabrones”, truenan tapatíos

Si no hay pronunciamiento de Ricardo Villanueva habrá muestras “de sobra” de que en verdad hay encubrimiento, lanzan inconformes por el trato de la Universidad con la víctima de abuso sexual

Por Rafael Hernández Guízar

La Universidad de Guada­lajara (UdeG) guarda silencio en torno a las acusaciones de que ha protegido a un pre­sunto abusador de menores, un maestro de la Preparatoria Regional de Chapala.

Luego de que Daniela Báez, una estudiante que fue víctima de abuso sexual in­fantil hace siete años en la es­cuela preparatoria de Chapala, sentenciara que personal de la UdeG ha protegido al presun­to abusador, ni el rector de la casa de estudios, Ricardo Vi­llanueva Lomelí, ni ninguna otra autoridad universitaria han levantado la voz.

Aunque se ha señalado pú­blicamente el caso, y se ha de­jado constancia en repetidas ocasiones de esto no sólo por la víctima, sino por sus ami­gos, familiares, ciudadanos en general y miembros de or­ganizaciones civiles, Ricardo Villa Nueva, incluso la misma presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Zoé García, que se autodeno­mina “feminista”, han guarda­do silencio en torno al caso.

Dicha situación causó total indignación entre la ciudada­nía. Un grupo de personas arre­metió en contra del rector y de­más autoridades universitarias.

“Cómo que qué me parece, eso es no tener madre, eso no es justo pues. Cómo es posible que nomás porque una perso­na es pariente de equis persona le hacen el paro, no eso no está bien, eso es un abuso, y de los abusos pues todos es­tamos en contra de eso, dicen que si quieres la paz busca la justicia, y hay que buscar lo justo, aunque nos duela”, la­mentó Alfredo Hernández, un ciudadano que se dijo suma­mente indignado por el caso de Daniela Báez.

-¿Y usted qué le diría al rector?

-Pue que abra los ojos, que ella es universitaria, y aunque no lo fuera, de todos modos, que no porque sea una familia o cualquier cosa le pueden ayudar a nadie, a un maestro a que sea encubierto, la justicia es lo único que pue­de hacernos valer, si no tene­mos justicia qué tenemos.

Jaime Serrano, otro de los entrevistados fue más allá y dejó en claro que de no haber un pronunciamiento al res­pecto por parte de la UdeG, o del rector Ricardo Villa­nueva, habrá muestras “de sobra” de que en verdad hay encubrimiento.

“Que no sean alcahuetes de esos cabrones. Los pin­ches violadores deben de estar en el bote. No pueden andar tapándole a nadie, son unos pinches hipócritas, pri­mero dicen que se preocupan por la mujer y no sé cuántas babosadas, y luego les dan la pinche puñalada trapera, eso se llama ser cabrón, hipócrita y no tener madre (sic)”, criti­có Serrano.

Por ello, advirtieron que de no haber un pronuncia­miento en los próximos días, un grupo de ciudadanos de Guadalajara y Chapala ha­rán plantón en la rectoría de la Universidad de Guadala­jara, exigiendo la presencia y respuesta del rector uni­versitario.