Policías viales extorsionan, denuncian conductores

Exigen no menos de dos mil pesos por unidad

“Un cabrón me quitó tres mil pesos, me dijo que porque no traía el holograma de la verificación”; amenazó con que “me iba a detener y que me iba a ir a la penal”

Por Rafael Hernández Guízar

Persisten los actos de co­rrupción de policías viales contra la ciudadanía, se tra­ta de extorsiones que se co­meten por los uniformados aprovechándose del miedo que ha sembrado la verifi­cación vehicular de Enrique Alfaro.

Ante la entrada en vigencia de las multas para quienes no han cumplido con la verifica­ción vehicular en Jalisco, agen­tes de la Policía Vial del estado han empezado a extorsionar ciudadanos con cuotas que no bajan de dos mil pesos por uni­dad, les exigen requerimientos que incluso no están si quiera estipulados en la Ley de Movi­lidad y bajo el pretexto de qui­tarles sus carros o detenerlos, se quedan con el dinero.

“Un cabrón me quitó tres mil pesos, me dijo que porque no traía el holograma de la veri­ficación y que porque mis placas eran falsas, que hasta me iba a detener y que me iba a ir a la pe­nal, y yo le dije ver, espérame, si mis placas no son falsas porque yo fui a comprarlas, me entien­des, no pagué por el trámite, yo lo hice directamente y llevé mi camioneta a validación. Pero la verdad que me puso nervioso y como agarró el radio y empezó a hablar por él y me dijo que ya había pedido una grúa y que me iba a tener que detener y que no sé qué tanto, pues me puse nervioso, yo nunca he tenido un problema así, y me quitó la feria que traía, porque acababa de co­brar, yo soy plomero, y pues se llevó mi feria el muy cabrón”, denunció Alejandro Gómez, un ciudadano muy molesto que acudió a la redacción de Pági­na 24.

“Pues lo que más me moles­tó, es que yo para ganarme esa feria me tardo un rato, de verás si viera cómo le tengo que su­dar, y se la llevó el cabrón, me la quitó prácticamente de las manos, porque no puedo de­jar que me detengan ni que se lleven mi camioneta porque es en la que me muevo para hacer mi trabajo, para mantener a mi familia”, siguió el molesto ciu­dadano.

Ricardo Huízar, otro de los entrevistados, indicó que pasó por una situación similar. Su caso sucedió en Zapopan, justo cuando iba a su casa después de trabajar. Lo abordó un policía vial en motocicleta, le marcó el alto y le dijo que no traía su holograma de la verificación controlada.

“Pues me paró que porque no traía mi holograma, y no, la verdad que no lo traía, pero no estoy de acuerdo con esa chingadera (sic) yo le dije que no y que me diera mi multa, y que me empieza a pedir de todo, que la licencia, y que los papeles del carro, y así, hasta que encontró algo que según él era para quitarme el carro, que porque no traía bien una placa porque está como rota de una esquina, porque me dieron un golpe y se rompió un poquito, pero es la pura esquinita, no se dañó nada, y que ya por eso, como yo agarré unas pinzas y la traté de enderezar pues que ya estaban alteradas y que eso era para quitarme el carro, y espérate, que disque me iba a mandar a la penal, que porque no sabía si eran placas sobre puestas, y que puras pendejadas así, pues que me chinga dos mil pesos que porque si no me iba a salir más caro, pero cuál viene siendo mi sorpresa, que ayer me enteré de que lo de la verifica­ción va por números de placa, y mi placa es terminación cua­tro, que según eso me toca hasta abril y mayo, me dijeron y yo lo vi en internet. Pues más me encabroné y lo que pasa es que como me metió miedo el canijo, pues ni me fijé en la placa ni en nada”, dijo.

Cabe resaltar que para po­der hacer las multas, los po­licías viales deben de estar acompañados de personal de la Secretaría de Medioam­biente y Desarrollo Territorial (SEMADET) pero además, la ley no contempla que por la falta del holograma el carro sea sacado de circulación.