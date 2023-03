Moreira urge recuperar la paz en Jalisco

“Depende de la actuación de las autoridades estatales”

Por Elizabeth Rios Chavarría

El coordinador de dipu­tados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdez, señaló que ante el problema de las des­apariciones que se viven en ciertas partes del país, como Jalisco, es necesario recupe­rar la paz y enfrentar la inse­guridad porque si no enton­ces no se podrá buscar bien a quienes hoy no están.

Al participar en el Congre­so de Jalisco en un conversato­rio sobre derechos humanos en el contexto de las perso­nas desaparecidas, el también exgobernador de Coahuila narró desde su experiencia en aquel estado cómo se ha hecho frente a esta situación, recalcando la urgencia porque autoridades sean empáticas y trabajen siempre de la mano con los colectivos de familia­res. “Es importante recuperar la paz, si no se recupera la paz no se puede buscar bien a los desaparecidos, para empezar. Segundo, la paz depende de la actuación de las autorida­des estatales; puedes tú pedir el apoyo federal, pero los es­tados donde se ha recupera­do la paz o se ha avanzado, o son estados donde la auto­ridad estatal juega un papel importante”.

Ante la situación de vio­lencia extrema que se vive en el país, el tricolor urgió por­que las autoridades estén en constante diálogo y en apertu­ra con familiares de desapare­cidos, pues las cifras oficiales que se manejan nunca son la realidad que se experimenta.

“En el caso de la tragedia de desaparición de personas necesariamente se tiene que trabajar con las familias y se tiene que hacer directo. Hoy las familias tienen tres funcio­nes frente al poder: el diálogo directo, la propuesta y la super­visión (…). La búsqueda de las personas es con las familias de las víctimas y tiene que ser en total empatía de la autoridad. La paz es posible, no se puede renunciar a la paz”.

Habló de la relevancia de llevar ante la Constitución el derecho a ser buscado -pro­puesta que ya se trabaja a nivel federal-, y que las autoridades no olviden su responsabilidad pues si no se detiene toda esta situación el narco se apropia­rá de todas las instituciones y esto se normalizará.

Durante el conversatorio estuvieron presentes diversos colectivos de familiares quie­nes, con fichas de búsqueda, hablaron no solo de sus au­sentes, sino de la negligen­cia mostrada por autoridades de Jalisco quienes no las han acompañado en todos estos procesos de búsqueda, ni han hecho lo que les toca.

También presente en esta actividad, el magistrado presidente de la Sala Penal, Juan José Yáñez Arreola, dijo por su parte que si no hay voluntad política nunca se mejorará en el tema a pe­sar de contar con las leyes para ello.