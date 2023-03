“Está caro todo” en el Mercado del Mar

“El pulpo está ya inalcanzable”

Comerciantes justifican altos costos por la ausencia de clientes

Por Rafael Hernández Guízar

Se venden carísimos los productos del mar en la zona metropolitana de Guadalajara por la celebración de la Cua­resma.

Ciudadanos lamentaron que, aunque los comerciantes del mercado del mar y de otros establecimientos donde se com­pran los camarones y el pesca­do –entre otras cosas- habían asegurado que no subirían los precios, en realidad, a muchas familias ni les alcanza.

“Pues no la verdad que no, yo vine a ver qué me podía llevar pero pues la verdad que está muy caro, siempre está caro el camarón y el pescado, pero ahorita está caro todo, así que pues no es mucho lo que uno alcanza, molida de pescado y ya, porque uno ca­marones pues ya se salen del presupuesto, y el pulpo por ejemplo, ese sí está ya inal­canzable”, dijo muy molesta Rosalba Muñoz, una de las amas de casa entrevistadas por este reportero.

Por su parte, los comer­ciantes se defendieron y seña­laron que ellos han tratado de mantener los precios bajos, pero que es la ausencia de clientes la que les está pegan­do a ellos en el bolsillo.

“Mire, no se han incremen­tado mucho los precios, pero sí hay menos gente, nosotros estamos tratando de que los precios estén accesibles, hay camarones de 128 el kilo, la verdad que no ha subido gran cosa, pero la gente pues no ha venido mucho”, dijo Daniela, una de las comerciantes entre­vistadas. Sin embargo, hay que decir que hay productos que en verdad han subido de precio, tales como los chara­les y el camarón seco, pro­ductos que son inaccesibles para muchas personas, ya que están en alrededor de 300 pe­sos el kilo.

Por ello, el llamado de la ciudadanía fue a los comer­ciantes, para que haya posi­bilidad de dar precios que en verdad les permitan a las personas comprar pescado y camarones, mientras que, los comerciantes, indica­ron que ellos están ganando apenas para sobrevivir con lo poco que se han vendi­do sus productos durante la presente temporada de Cua­resma.