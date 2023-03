Colectivos de desaparecidos exigen a Alfaro que dé la cara

El gobernador vive en una realidad muy diferente, acusan

Los emecistas no son empáticos con el dolor de miles que salen a las calles a buscar a quienes hoy no están; “lo primero que hacen es revictimizarnos y criminalizar a nuestros familiares”

Por Elizabeth Rios Chavarría

Al hablar del dolor y difi­cultades que les ha generado la desaparición de algún ser querido, familiares de des­aparecidos exigieron al go­bernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentarse ante colectivos ante la falta de apoyo de su parte; él vive una realidad diferente, acusa­ron.

En el conversatorio que se llevó a cabo ayer en el Congre­so de Jalisco con Rubén Mo­reira Valdez, coordinador de diputados federales del PRI, colectivos estuvieron presen­tes y aprovecharon para ha­blar del problema que se vive en la entidad, con autoridades que no son empáticas con el dolor de miles quienes salen a las calles a buscar a quienes hoy no están.

“Aquí mi llamado es un exhorto al gobernador Enri­que Alfaro, que se presente ante los representantes de los colectivos de todos los fami­liares, porque él está vivien­do en mundo muy diferente al de la realidad de Jalisco. Él no nos está apoyando ni las instituciones, ¿qué es lo que hacen ellas?, lo primero que hacen es revictimizarnos y criminalizar a nuestros fa­miliares”, expresó una madre entre el público.

Entre los colectivos estaba Luz de Esperanza, y algunos de sus integrantes también alzaron la voz por la insensi­bilidad de las autoridades al retirar las fichas de búsqueda que colocan de manera cons­tante, en varios espacios de la ciudad, cuando lo único que quieren es evidenciar la reali­dad que se vive a fin de que a nadie más le pase.

“Cuando hacemos las pe­gas, nos cuestan de nuestros bolsillos y me da mucha tris­teza ver que los quitan al si­guiente día o en ese mismo rato. A nosotros nos cuesta de nuestro trabajo y yo man­tengo a mis nietos. Hacemos esto porque queremos que vean la realidad que nosotros vivimos para que no lo pasen, para que el gobierno ponga atención y nos dé apoyo. Y si estoy hablando aquí es por mi hijo, es mi único hijo y se lo llevaron”, agregó otra madre.

Familiares cuestionaron las 24 o 48 horas que el esta­do les dice que deben esperar para empezar a buscar a sus seres queridos, y la tardanza en general en los procesos de investigación -que se pueden postergar por años-, así como el nulo apoyo que dan a pesar de que muchas son madres solteras que deben sortear la labor de búsqueda con sus trabajos para subsistir.

“Tengo año y medio que no me dan mesa de trabajo, que no me dan ninguna respuesta acerca de mi hija. Nosotros, madres de familia, nos vamos a los campos a andar buscan­do con palas, picos a nuestros desaparecidos porque aquí estamos solas. No tenemos el apoyo de nadie. Yo tengo dos nietas de mi hija, no tengo trabajo y supuestamente hace dos años salieron becadas y hasta ahorita no han recibido un cinco. Aquí estamos solos. Así estamos en Jalisco, ade­más de tener a los hijos des­aparecidos, estamos muertos en vida”, añadió otra madre.