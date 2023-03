¡La Línea 3, repleta de fallas y suciedad!

El gobierno no cuida las cosas: Usuarios

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones pre­sentan las estaciones del tren ligero línea 3 de Guadalajara en todo el centro histórico.

Escaleras clausuradas por­que no sirven, elevadores fue­ra de servicio y suciedad son la constante de esta línea de tren que tuvo una inversión millonaria y que duró todo un sexenio en su construcción.

“Si la raza es cabrona, no sé si es porque la gente es cochina y no cuida o si es porque aquí les vale madres y no están haciendo las co­sas como se debe, pero está mal en cualquiera de los ca­sos porque debería de estar funcionando todo bien, tiene poco que se puso el tren y debería de estar funcionando, pero pues así son las cosas por acá”, dijo muy decepcio­nado Omar Vázquez, uno de los entrevistados.

“Yo soy de Ciudad de México y la verdad que el tren aquí está más bonito, allá está feo, pero es muy funcional, el metro es allá, y la verdad que es una lástima que no se cuiden las cosas, no sé si es porque de verdad a la gente le vale madres (sic) o si es porque le vale madres (sic) al gobierno, pero repito, en cualquiera de los casos está muy mal eso”, indicó.

Y es que a decir de este y otros entrevistados, tanto la estación del tren Guadalajara como la de Santuario tienen el mismo problema, y a esto se suma lo que se vive tam­bién en La Normal, otra de las estaciones que tiene muchas averías en sus instalaciones.

Asimismo, la basura tanto dentro de las estaciones como fuera son molestas para los usuarios.

A este respecto, ciuda­danos entrevistados dejaron en claro que debería el go­bierno de ser enérgico en las sanciones que se pongan a la gente que deja basura en los andenes.

Por ello, el llamado fue tanto al secretario de Trans­porte Diego Monraz, como al titular del Siteur y al mismo gobernador Enrique Alfaro, a quienes pidieron que haya una revisión acuciosa de todos los desperfectos que se tienen, ya que la tarifa no es inferior a la de los otros sistemas de trans­porte en la ciudad.