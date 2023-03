Citas para verificación están rebasadas: Automovilistas

“Quieren que uno haga las cosas, pero no hay modo”

Para qué ponen teléfono si no van a contestar; para qué llevan a cabo un programa sin tener la capacidad para satisfacer la demanda, cuestionaron

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se quejaron ayer de la incapacidad del gobierno estatal para brin­dar citas para el programa de verificación.

Y es que los remisos y quienes deben de acudir al verificentro en los meses de marzo y abril, señalaron que el sistema está muy lento, se traba, y que está saturado en general para conseguir un espacio para hacerle la prue­ba a su carro.

“A mí me toca ya este mes, pero no puedo entrar al sistema, yo he intentado ya en dos ocasiones y no me deja, y luego, llama uno por teléfono para hablar con al­guien por dudas pues de que le vayan a quitar a uno el carro y eso, y no contestan los canijos, se queda uno es­perando y esperando y nada, no hay respuesta de ellos, es más, se corta la llamada, debería usted de intentarlo”, dijo Francisco Robles, uno de los entrevistados.

A decir de los ciudada­nos, el problema es grande pes no sólo no pueden con­seguir fácilmente una cita, es el hecho mismo de que no haya quien conteste el teléfono lo que les tiene tan molestos.

“A ver, para qué ponen un teléfono si no van a contes­tar, eso está mal, a mí se me hace muy mal porque uno no puede ponerse en contac­to, si ya de por sí, venimos sin ganas a buscar una cita porque no es por gusto, yo en afinar mi carro pues no tengo problemas porque es en el que me muevo y tiene que estar al 100 para evitar que se descomponga, pero con estas cosas pues da co­raje porque son 500 pesos los que van a cobrar, y doble la verificación si es camio­neta de trabajo, lo siento yo porque tenemos una porque vendemos en el tianguis, así que pues a ver qué es lo que pasa”, agregó.

Nosotros mismos hicimos el intento de ponernos en con­tacto vía telefónica. Tras casi 10 minutos de estar en espera, la llamada finalmente se des­conectó, y así volvió a suce­der en tres ocasiones que lo intentamos.

Por ello, el llamado ciu­dadano fue para que haya más información respecto a la prueba, y además para que sea más fácil contactar con el personal técnico de los cen­tros de verificación en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).