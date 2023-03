Que no se hagan mensos con “obras de arte”: Ciudadanos

“Da coraje que Pablo Lemus y Enrique Alfaro no inviertan en necesidades urgentes”

La inseguridad en la zona metropolitana y en varios puntos de Jalisco es una prioridad que se debe atender antes que pagar por exposiciones que sólo sirven para distraer, coincidieron entrevistados

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos se dijeron “muy encabronados” por “el gas­to innecesario” que se da en esta ciudad capital en arte, en lugar de invertir en segu­ridad y servicios públicos.

Ciudadanos entrevis­tados por Página 24 se dijeron decepcionados del gobierno municipal y del gobierno del estado, pues consideran que este tipo de exposiciones son gastos que podrían hacerse en factores como la seguridad pública.

“Que dejen de hacerse mensos, que nos cuiden me­jor, tanto desaparecido que hay por todos lados y estos gastándose el dinero en es­tas cosas, de verdad que da mucho coraje, esto es mues­tra de que les vale madre el pueblo, quieren hacer cosas que se vean bien y ya, no les interesa que haya seguridad, que esté limpio en la calle, que nos cuiden, esas son las cosas importantes, no estas pendejadas (sic), dijo Eliza González, una de las entre­vistadas.

“Tanto desaparecido que hay por todos lados, y has­ta pareciera que ponen estas cosas para que nos distrai­gamos”, siguió la molesta mujer.

Misael Torres, otro de los entrevistados, indicó: “No sé cuánto se gastaron en esto, pero deberían de mejor contratar más policías, de apostarle a eso, a la seguri­dad porque la gente lo que quiere es que la ciudad sea segura, que no haya robos, que la policía sea amable, caminar tranquilo, pero le­jos de eso, nos ponen un ca­rrusel que no sirve de nada, nos ponen cosas así que pues sirven para sacarse una foto y ya, está como cuando gastaron en poner vacas por todos lados, y luego en épo­ca de muertos en noviembre las catrinas, sí es algo que debe pasar pero cuando la ciudad está bien, no cuando está todo hecho un desastre y que hay necesidades prio­ritarias que no se cubren”, indicó.

Ángel González, otro de los entrevistados, dijo: “Pues deberían de mejor apostar a que haya medicamentos para tantos niños que tienen en­fermedades y que no tienen dinero, para los niños con cáncer, para los que tienen necesidades, eso es en lo que se debe de gastar el dinero”.

A decir de los entrevis­tados, el mismo centro de la ciudad es un reflejo de las necesidades de la gente que habita Guadalajara, y esto debería de ser tomado en consideración para realizar las inversiones por parte de las autoridades municipales y estatales.