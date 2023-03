Piden acelerar obras en Valle de los Molinos

Vecinos tardan hasta tres horas en trasladarse a sus destinos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos del fracciona­miento Valle de los Molinos, en Zapopan, tardan hasta tres horas en llegar a sus destinos, el servicio de transporte es pé­simo y salir de ahí a la hora pico es un triunfo.

Habitantes de este frac­cionamiento que se ubica so­bre la carretera a Colotlán, en el municipio de Zapopan, la­mentaron los problemas que se viven para poder moverse de sus viviendas a sus centros de estudio y trabajo. Es el caso de Jorge, un ciudadano que tarda tres horas en llegar a la oficina donde labora.

“Pues sí me aviento has­ta tres horas en llegar a la chamba, y si hay accidente o algo, pues más, yo me tengo que salir de aquí de la casa a las 4.30 para poder tomar el camión temprano, para ser de los primeros que se suban porque si no pues me toca ir parado hasta el tren, que sí es más de una hora y media fácil, a veces hasta dos, ya llegando al tren ya la cosa es más ágil”, dijo muy molesto en entrevis­ta con Página 24.

“Y es que pues ya com­pramos acá, aquí se vive a gusto, pero pues el problema es salir de aquí y el regreso es lo mismo, yo me vengo lo más temprano que puedo para tratar de estar aunque sea un ratito en la casa porque an­tes nomás estaba llegando a dormir y como que pagar por dormir hasta acá pues como que no es justo, luego a la fa­milia uno ya ni la ve, o sea qué puedo gozar de mi fami­lia si cuando me salgo están dormidos, y cuando llego ya tienen sueño, ando llegando a su casa alrededor de las 10, a veces un poco antes, pero ya de qué sirve, nomás a cenar y a dormir y a veces ni puede uno bañarse porque no hay agua”, agregó.

Y justo ahora que empe­zaron las obras de remode­lación de la entrada principal del fraccionamiento la cosa es peor, ya que tan sólo en avan­zar alrededor de un kilóme­tro, es decir, de la entrada del fraccionamiento al entronque con la carretera a Colotlán se tardan al menos 45 minutos, pues van a vuelta de llanta y por un terreno de tierra, mis­mo que esperan pronto pueda estar terminado con asfalto como se había prometido por el gobierno municipal.