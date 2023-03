Dialogan sobre inseguridad entre niñas adolescentes

La intención es traducir preocupaciones en políticas públicas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el marco del Día In­ternacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, en el Congreso de Jalisco se llevó a cabo el conversatorio “La voz de niñas y adolescentes en Ja­lisco”, en donde menores de secundaria y primaria hablaron sobre los proble­mas de inseguridad que les preocupan.

La diputada local de Movimiento Ciudada­no (MC), Dolores López Jara –convocante de esta actividad–, recalcó la im­portancia de realizar ejer­cicios como estos para escuchar de viva voz los principales problemas a los que se enfrentan niñas y adolescentes en su entor­no, y así ver de qué mane­ra se puede traducir esto en políticas públicas que las beneficien.

Al respecto, y con un par de preguntas detona­doras de la conversación, menores que participaron refirieron no solo su temor de salir a las calles ante el clima de inseguridad que se vive en contra de las mujeres, sino que pugna­ron porque autoridades ha­gan lo que les corresponde para evitar más desapari­ciones, asesinatos o viola­ciones.

“Para mí ser una adoles­cente en mi municipio es vivir con un miedo cons­tante porque no sabemos si el día de mañana seamos nosotras a las que nos estén buscando. (…) Tenemos cosas muy bonitas aquí (en el estado), es lindo ser tapa­tío porque tenemos buenas raíces, cultura, tradiciones, pero todo eso lo opaca el miedo y la inseguridad que vivimos a diario”, expresó Kristal Gutiérrez Zorrilla, estudiante de tercer grado de secundaria.

Regina Salgado Pérez, estudiante de sexto gra­do de primaria, mencio­nó que como niñas tienen miedo de salir a las calles así como en lugares en donde pasan más tiempo, como la escuela o el pro­pio hogar; en tanto que Ruth Quiñonez Parra, es­tudiante de tercer grado de secundaria, expresó que si bien persiste un ambiente inseguro para las mujeres, también es cierto que se vive en un momento en donde cada vez más su participación en la socie­dad es más importante y notoria.

“Los lugares en los que mayormente más convi­vimos, como la calle, la escuela y nuestro propio hogar, muchas veces son en donde más corremos peligro. Lamentablemen­te las niñas desde tem­prana edad tememos a no ser tomadas en cuenta, a ser violentadas, no acep­tadas, secuestradas, dis­criminadas, a ser objetos de acoso y abuso sexual, a vivir bajo una cultura ma­chista y patriarcal. A tener que cumplir estereotipos para no ser juzgadas. La brecha es muy grande. El ser mujer es sinónimo de peligro”, agregó por su parte Laura Elena Fraus­to, estudiante de segundo grado de secundaria.

Luego de estas inter­venciones, niñas y niños presentes en el conver­satorio explanaron sus du­das o compartieron expe­riencias de violencia. En este sentido López Jara, así como las diputadas Hortensia Noroña (PRI) y Mirelle Montes (PAN), se comprometieron a acudir a las escuelas -acompa­ñadas de expertos- para atender los casos en lo particular.