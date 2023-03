Prevalece desinformación sobre verificacíon responsable

Las personas dudan sobre requisitos

Hay mitos sobre las condiciones que debe tener el vehículo, pero las autoridades no los han aclarado del todo

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se dijeron consternados ante la desinfor­mación que abunda respecto a las multas por la verificación controlada en Guadalajara.

Mientras que el gobierno del Estado ha sido poco ex­plícito en torno a la manera en la que se realizan las prue­bas de verificación dentro de los centros dispuestos para ello, en redes sociales se ha señalado incluso que hasta las condiciones físicas exterio­res de los vehículos, es decir cosas como la pintura de los mismos, son tomados en con­sideración para decidir si los carros son o no aprobados.

“Pues vamos a ver cómo nos va. Yo de entrada no sé si voy a llevar mi vehículo o no y me toca ya casi porque tiene terminación 3 la placa, pero dicen que también si el carro no está bien pintado se reprueban, entonces yo creo que me va a salir muy caro arreglarlo. Hasta eso no sé si vaya a verificar”, dijo uno de los ciudadanos entrevistados.

“Hay muchas cosas que se están publicando y uno ya no sabe ni qué hacer, y yo sí necesito mi carro porque es el único que tengo y de aquí es de donde yo saco para mantener a mi familia. A mí no me funcio­na andar en transporte público porque uso el carro para repar­tir cosas, por eso quisiera ver la manera de que nos dieran más información”, agregó.

Lo cierto es que en la prue­ba de verificación se toman en consideración muchos facto­res del vehículo, tales como el adecuado funcionamiento del motor, que el mismo no tenga fugas de aceite o anticonge­lante, que las llantas estén en buen estado, el sistema de es­cape y el adecuado funciona­miento de la transmisión. Pero el vehículo no es evaluado si no tiene la pintura en buenas condiciones, aun cuando esto no representa un motivo para que el carro contamine.

En tanto, cabe recordar que para todos aquellos ciu­dadanos que no hayan acudi­do a los centros de verifica­ción en tiempo, la multa que se pone por parte de las au­toridades estatales es de dos mil 74 pesos, multa que sería condonada a quien regrese a un centro de verificación a realizarle la prueba a su ve­hículo durante los siguientes 30 días a la sanción.