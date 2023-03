Policías viales extorsionan con Verificación responsable

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron ayer presuntos actos de co­rrupción cometidos por poli­cías viales en el municipio de Zapopan.

Valiéndose de los operati­vos que existen para revisar que los automóviles tengan el programa de la verificación controlada, algunos policías viales presuntamente reali­zan retenciones arbitrarias e ilegales de conductores al azar. Dos personas que han sido extorsionadas por malos elementos indicaron que se están aprovechando algunos de la ignorancia de la ciuda­danía para sacar un beneficio personal.

“Iba por la carretera Tesis­tán y me detuvo un de tránsi­to, me pidió la documentación y me dijo que no traía el holo­grama de la verificación, y no, no lo tengo, y me dijo que me iba a recoger el vehículo”.

“Yo le dije que no se lo llevara porque es lo que uso para poder trabajar y me pi­dió 2 mil pesos. Y se los tuve que dar, no me quedó de otra porque por el radio empe­zó a pedir una grúa. Y ahora me voy dando cuenta que se supone que eso no lo pueden hacer porque deben de estar presentes los de la Secretaría de Medio Ambiente.

“Y no sólo eso, sino que además mi placa tiene termi­nación número 2, y que toda­vía estoy a tiempo de poder verificar, entonces lo que es­toy viendo es que me vio la cara de menso, que se aprove­chó de que yo no hubiera en­tendido cómo funcionaba esto y que, por el miedo de que me quitaran el carro, acabé dán­dole dinero”, dijo uno de los entrevistados.

De acuerdo con las ins­trucciones emitidas por el go­bierno del estado, las multas serán emitidas, pero siempre que estén presentes tanto po­licías viales como personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Terri­torial (Semadet), algo que no ha sido correctamente dado a conocer a la ciudadanía.

Aprovechándose de esto, hay policías viales “corrup­tos” que han extorsionado a las personas, exigiendo cantidades que rebasan el monto de la multa, pues el amague para ello es que no les retiren los vehículos de circulación.