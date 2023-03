En un recorrido se pudo constatar que ambos productos no se vendían en menos de 250 pesos

Por las nubes, el precio del camarón y los charales

Por Rafael Hernández Guízar

Por las nubes se encuen­tran los precios de productos como el camarón seco y los charales en la zona metropo­litana de Guadalajara.

Con motivo de la celebra­ción de la cuaresma, el kilo de camarón seco llega a los 300, pesos, mientras que los charales se compran en un precio similar.

“Carísimo joven, yo me pongo a pensar, por ejemplo, de todos aquellas personas que tienen familia, de verdad que no sé ni cómo le hacen. Yo, por ejemplo, soy sola y no tengo tanto problema, pero veo a mis hermanos que tienen varios hijos y batallan muchísimo”, dijo ayer una ciudadana entrevistada en las afueras del mercado del mar de Guadalajara.

Y siguió: ” Sí, está carísi­mo. Siempre el camarón seco ha sido caro, pero ahorita yo creo que está más caro que nunca, 300 el kilo es una exa­geración. Los charales al mismo precio, y dice uno, “pues caramba, ¿de qué se trata, si son charales?” Es más que co­mida una botana y, que cueste eso el kilo, pues sí es como le digo, una exageración”, dijo.

PÁGINA 24 recorrió los alrededores del Mercado del Mar buscando las mejores opciones a la ciudadanía y se pudo observar que ambos productos no se comercializa­ban en menos de 250 pesos.

A decir de la ciudadanía, la problemática es bastante puesto que, si bien los pro­ductos del mar son los más socorridos durante la cuares­ma, ya que la tradición es no comer carne durante los días de vigilia, los demás produc­tos son igualmente costosos y hacen muy complicada la ali­mentación de las personas.

El aguacate, en tanto, es otro de los alimentos que se han tornado más caros: “Pues hace unos días esta­ba en 30 pesos el kilo, que estaba casi en 100. Ahorita ya subió otra vez, está entre 45 y 50 pesos el kilo, y así le van subiendo de a poco y eso hace que, obviamente, las personas dejen de poder comprarlo”, indicó.

Igualmente, los precios de otros productos como el ca­marón fresco y el pescado han subido de precio.

Aunque los comerciantes prometieron que estarían ac­cesibles para la ciudadanía, en estos momentos muchas personas son incapaces de ac­ceder a los mismos.