Sancionan a empresas de Guadalajara y Puerto Vallarta ligadas al CJNG

En lista negra de Estados Unidos

Tienen nexos con los jefes criminales a cargo de Puerto Vallarta, entre ellos Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”

El gobierno de Estados Unidos emitió sanciones contra ocho empresas ligadas al Cártel Jalisco Nue­va Generación (CJNG) en fraudes de tiempos com­partidos turísticos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) reveló que existe una red de empresas que se dedican a ese tipo de prácticas delictivas a favor de la organización crimi­nal, principalmente en la zona de Puerto Vallarta y Guadalajara.

Dio a conocer que tienen nexos con los jefes crimina­les del CJNG Julio César Montero Pinzón, alias “El Tar­jetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, y Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina”, que tienen su sede de operaciones en Puerto Vallarta.

Según el gobierno estadounidense, ellos han or­questado homicidios de rivales y de políticos usan­do armamento de alto poder. La OFAC considera a Puerto Vallarta como un bastión estratégico del CJNG para el tráfico de drogas, el lavado de dinero y fraudes de tiempos compartidos.

Las empresas sancionadas Servicios Administra­tivos Fordtwoo, Integración Badeva y JM Providers Office están registradas en Puerto Vallarta; en Gua­dalajara, Corporativo Title, Corporativo TS Business Inc y TS Business Corporativo; en Bucerías, Naya­rit, Recservi y Promotora Vallarta One. No podrán realizar negocios con ciudadanos ni empresas de ese país y sus cuentas serán congeladas.