Hartos del tráfico abrumador en la colonia Italia Providencia

Permiten comercios y oficinas en zona residencial: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Ita­lia Providencia, en Guadala­jara, se dijeron hartos del trá­fico abrumador que llegó a su comunidad.

Por la llegada de plazas comerciales, así como de complejos de oficinas en ren­ta y departamentos, las calles de esta colonia están abarro­tadas de carros, personas que son ajenas a su colonia y que causan desmanes constante­mente.

“Pues la plaza esta que pusieron aquí donde estaba el club de Las Chivas; es tremendo, hay un montón de carros que diario hacen aquí un desastre. A las ho­ras pico, Dios de mi vida, la de Colomos por ejem­plo, es una cosa insufrible, no se puede pasar, ay no, la verdad que cada día está peor porque dejan que haya oficinas por ejemplo, aquí adentro de la colonia cuan­do se supone que era zona residencial, y ahora hacen lo que les da la gana, a mí no se me hace justo porque uno paga el predial y eso debe­ría de ser tomado en cuenta, que no estamos de acuerdo”, dijo Esther, una de las veci­nas entrevistadas.

A la colonia llegó una pla­ga también de ratas, de dos y de cuatro patas, algo que ha complicado aún más la vida para quienes son propietarios de esta comunidad.

“Sí creo que debería de haber conciencia del gober­nador y del presidente muni­cipal, porque aquí de predial se paga mucho, y eso no nos lo dan en servicios. El tráfico principalmente por la plaza comercial esa y por las ofi­cinas y los departamentos, es como si de pronto hubie­ran llegado aquí a la colonia miles de personas nuevas que sólo se sirven de la colonia y que no aportan nada, es más, nos quitan porque congestio­nan nuestras calles y porque además, hay mucha insegu­ridad derivado ya de eso”, dijo.

Y es que por diversas ca­lles de la colonia se instala­ron comercios en donde antes había casas.

Pese a que hay prohibi­ciones expresas por parte de los planes parciales del ayun­tamiento de Guadalajara, se ponen en funcionamiento, a veces de forma clandestina, complejos de rentas de ofi­cinas que no tienen general­mente letreros en las facha­das, pero que a puerta cerrada son sitios donde hay renta de oficinas virtuales, algo que hace que vaya más y más gente a esta comunidad.

Por ello, hicieron el lla­mado al presidente municipal Pablo Lemus, al que los veci­nos pidieron que haya control de lo que se permite y lo que no se permite instalar en su colonia.