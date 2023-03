“En Ciudad Creativa no hay accesibilidad”

Imposible pasar para personas en silla de ruedas

Muchas personas que trabajan por esta zona deben arreglárselas como pueden, en tanto que también denunciaron la escasa vigilancia policial

Por Rafael Hernández Guízar

Los alrededores de la Ciudad Creativa Digital de Guadalajara están en pésimas condiciones, no hay accesibi­lidad para toda la ciudadanía.

“Aquí no hay nada de eso. Así es todos los días, y no hay nada, la gente pues tiene que subir las escaleras y está mal, hay muchas personas con dis­capacidad y necesitan los ele­vadores y las rampas, pero no hay forma, aquí no hay eleva­dores y si los pusieron no fun­cionan, hay puras escaleras, no se acordaron de los demás”, denuncio Sarahí, una joven que a diario pasa por el sitio.

A decir de esta mujer, es aberrante que ni el estado, ni el ayuntamiento, y menos los particulares, hayan conside­rado poner rampas al menos –no se diga elevadores– para que aquellos que tienen alguna discapacidad, o son adul­tos mayores, puedan pasar de un lado a otro en este sitio que está en plena vía pública, son decenas de escaleras que de­ben de subir como pueden a diario muchos ancianos y dis­capacitados.

“Deberían de considerarlo porque sí, diario suben mu­chas personas de la tercera edad y como mucha gente tra­baja aquí, pues tienen que su­bir como pueden, además, de que está muy sucio, hay una señora que todos los días está limpiando, pero no es justo, diario está lleno de basura y de popo”.

Y la suciedad es un tema aparte. A diario, amanecen las escaleras llenas de excremen­to y el olor a orines es inso­portable.

Ciudadanos que a diario deben de pasar por el sitio, lamentaron esto, pero ade­más indicaron que en cierta medida, se debe a la falta de vigilancia por parte de las au­toridades municipales.

“Sí se necesita que haya seguridad pero fija, porque sí está muy peligroso aquí, está solo”, dijo.

Las necesidades son mu­chas en este lugar que está ubicado por la calle Indepen­dencia, en las cercanías de donde antes estaba ubicada la junta local de conciliación y arbitraje, casi al cruce con la Calzada Independencia, lugar por el que muchos ciudada­nos pasan a diario para llegar a sus actividades y que se pre­tende destacar como un nicho turístico y comercial por las autoridades.