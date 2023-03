Apoyará GDL con 100 policías mujeres en la marcha del 8M

Confía Pablo Lemus en que será una marcha “muy respetuosa”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, expli­có que si bien el gobierno del estado se hará cargo del ope­rativo de seguridad por las movilizaciones del 8 de mar­zo, el municipio apoyará con cien policías mujeres para es­tas labores.

Como cada año ya se tie­nen preparadas varias mani­festaciones de grupos femi­nistas en la ciudad la próxima semana de cara a la conme­moración del Día Interna­cional de la Mujer, y en este sentido el presidente munici­pal refirió que ellos ya están listos con lo que les tocará.

“El operativo del 8 de marzo corre a cargo del go­bierno del estado. Nos han solicitado y por supuesto que lo vamos a brindar, cien mujeres, elementos de la Policía de Guadalajara, para poder atender las necesidades de la propia marcha”.

Cabe recordar que en esta ocasión la marcha tendrá una ruta inversa a la realizada el año pasado, pues la concen­tración está planeada a partir de las tres de la tarde en la An­timonumenta, que se encuen­tra en pleno Centro Histórico, para de ahí marchar hasta la Glorieta de los Desapareci­dos, también conocida como Glorieta de los Niños Héroes.

“Yo estoy confiado, la verdad es que estoy muy confiado de que será una marcha muy participativa, pero también muy respetuo­sa para la ciudad. Nosotros estaremos brindando al Go­bierno del Estado, encarga­do del operativo por el 8M, las mujeres policías para poder atender las necesida­des que se tengan durante esta marcha”, insistió.

Plaza Luis Barragán, hasta el 14 de marzo

Por otro lado, y debido a las movilizaciones y activi­dades en torno al Día Inter­nacional de la Mujer, Lemus Navarro señaló que la inau­guración de la Plaza Luis Ba­rragán se postergará del 9 que estaba planeada originalmen­te hasta el 14 de marzo.

La plaza, que está cerca de los Dos Templos, estará conformada por más de 5 mil 700 metros habilitados con arbolado, mobiliario urbano y la escultura del Palomar con un gran espejo de agua que reflejará la obra más grande de todo México del arquitecto.

“Siendo jalisciense no te­nía obra de arte urbano en su estado, solamente lo tenía en Monterrey en la macroplaza, en la Ciudad de México en las torres de satélite, pero no lo tenía aquí. Tenía muchas ca­sas, no tengo dudas, pero no tenía arte urbano. Ahora ha­brá una escultura del maestro Luis Barragán en pleno Cen­tro Histórico y tendremos una nueva plaza, un nuevo espa­cio público en pleno corazón de Guadalajara”.