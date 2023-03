Dejan de lado recomendaciones sobre reingeniería en el Congreso

Diputados aprueban $909.9 millones de presupuesto

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Sin considerar por el mo­mento cambios en torno a la nómina ya que aún no conclu­ye la revisión a profundidad que se hará de toda la estruc­tura, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó el presupuesto que ejercerá para el 2023 por un monto de 909.9 millones pesos; el 93 por ciento se irá al apartado de nómina.

Con críticas de diputados de Hagamos, quienes cues­tionaron que al final no se incluyeran aspectos que obe­decieran a las recomendacio­nes del IMCO, quien tras un estudio determinó que había varias irregularidades en el congreso, por mayoría de votos de Movimiento Ciuda­dano, Morena, PAN, Verde y PRI se avaló un presupuesto menor al del 2022 que fue de 955.3 millones de pesos.

“El presupuesto que hoy se presenta es idéntico a todos los anteriores con respecto a la nómina. De hecho es peor, porque en proporción antes la nómina ocupaba el 89 por ciento del total y ahora el 93.91 por ciento. Y no se le dio ni un centavo a la creación del servicio civil de carrera. Todos los principios, todos los programas, todos los propósi­tos, todos los deseos e incluso las banderas, si no tienen dine­ro no son nada”, aseveró Mara Robles de Hagamos.

En una discusión que se prolongó por un par de horas entre las fracciones parlamen­tarias, la mayoría rechazó las propuestas de Hagamos que contemplaban la creación y presupuesto para un servicio civil de carrera, y que las tres bases que se desocuparon este año se concursaran por mérito.

En cambio se dio luz ver­de a una modificación de MC para que a más tardar el 31 de marzo esté aprobada la pro­puesta de la Secretaría Ge­neral para la reingeniería del Congreso de Jalisco, con base en los resultados del análisis a la nómina que hizo el Instituto Mexicano para la Competitivi­dad (IMCO).

Además de que el 93 por ciento se irá al tema de nómi­na, destacaron algunas partidas dentro del presupuesto aproba­do, como el nulo recurso que le destinaron al tema de in­demnizaciones -que se utiliza para pagar laudos laborales-; los 11.3 millones de pesos que se etiquetaron para la conser­vación y mantenimiento de in­muebles; o los 2.7 millones de pesos destinados para publici­dad del legislativo.

También se autorizó un incremento de 600 pesos bru­tos mensuales al sueldo base del personal permanente y se avalaron algunas contra­taciones para la Unidad de Igualdad de Género y el Sis­tema de Radio y Televisión del congreso, sin embargo, el coordinador de MC, Gerardo Quirino, aseguró que en rea­lidad fueron cinco recontrata­ciones, pues cada año tienen que refrendar esos cargos, en tanto que solo una fue nueva vacante. Además, justificó el gasto en publicidad.

“Fue un área de oportu­nidad que pudimos analizar, que pudiera haber esa posi­bilidad toda vez que necesi­tamos hacer un esquema de comunicación. La verdad es que hay mucha voluntad de tener una reingeniería y de­bemos de comunicarla muy bien porque es importante que cambiemos la percepción que tiene este poder público (…). No es tanto (dinero), es poquito, punto tres por cien­to como marca la ley”.