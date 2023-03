Dan otra versión sobre la agresión sexual en la Prepa 1

El hecho no ocurrió, fueron feministas: Denuncia

Piden se investigue a fondo el hecho, pues las autoridades se están dejando influenciar por grupos feministas, afectando de forma abrupta la vida de un joven

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos, estudiantes y co­merciantes de los alrededores de la escuela preparatoria 1 de Guadalajara señalaron que fue mentira la supuesta agresión sexual al interior del plantel.

Y es que la semana pasa­da, la policía municipal de Guadalajara detuvo a un ex alumno que presuntamente agredió a una mujer dentro de la escuela preparatoria, algo que a decir de personas que denunciaron a la redacción de Página 24.

“Yo prefiero el anonimato porque aquí está muy fuerte la situación. Hay grupos de fe­ministas que están incitando a la violencia y no veo apoyo por parte de las autoridades, y eso es algo muy injusto (…). Yo soy padre de familia y no me parece esto, porque mire, nosotros mismos cuan­do detuvieron al muchacho, lo tuvieron sentado en el piso tres horas, y la parte afectada nunca llegó. Sabemos que el muchacho vendía dulces y la muchacha también, él las vendía a 10 pesos y ella en 25, fue diferencia por los precios y ella simuló el delito, eso es algo muy grave y está dentro del código penal de Jalisco”, dijo uno de los padres de fa­milia entrevistados.

Y siguió: “Se están dejan­do influenciar por grupos fe­ministas, y no es posible que secuestren a la Universidad de Guadalajara, yo respeto su derecho, pero esto no es jus­to. No deberían de haber dado oportunidad a ninguno de los dos de que ingresara a vender dulces (…). Lo lamentable es que el muchacho estaba jun­tando dinero para una ope­ración de su mamá, y no es justo que se lo hayan llevado detenido, lo van a hacer peda­zos en la penal por un delito sexual que ni cometió”, dijo.

Y es que a decir de este entrevistado, se trata de una situación que afectó de forma abrupta la vida “de un joven que no cometió delito algu­no”, algo que se ha realizado en varias ocasiones por acu­saciones falsas de integrantes de grupos radicales dentro de la misma Universidad de Guadalajara (UdeG).

El llamado fue al rector ge­neral, Ricardo Villanueva, para que se investigue a fondo, pues ahora además se han exhibi­do los rostros de jóvenes a los que se acusan de acciones que algunas mujeres han considera­do como acoso: “Y no se vale, esos grupos están yendo contra derechos de menores de edad, esos grupos están tomando el centro, nos lo grafitean y hacen destrozos y ahora tienen toma­da ya la universidad, si hay de­lito que perseguir que lo hagan pero sin estar haciendo lo que digan esos grupos, que se haga un trabajo por las autoridades”, finalizó.