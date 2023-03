AMLO cede ante Elon Musk y planta de Tesla se instalará en Monterrey

Acuerdan “compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua”

Por Dalila Escobar

Febrero 28, Ciudad de México (apro).- Aún con la advertencia de que no habría permisos por falta de agua en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obra­dor admitió que Tesla instale su planta automotriz en Mon­terrey.

“Van bien las cosas plati­camos ayer con el señor Elo Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión en México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido”.

El mandatario informó que un primer compromiso es el uso de agua tratada en todo el proceso de fabricación, in­cluso para la pintura de los automóviles, como es sabido que sucede en el sector.

Sin embargo, el presi­dente expuso que con una inversión de gran magni­tud -sin aclarar de cuánto será- también implica que se incremente la población que, destacó, en diez años, en los censos de 2010 y 2020 el crecimiento pobla­ción en la zona metropoli­tana de Nuevo León fue de 23 por ciento, es decir un promedio anual de 2.3 por ciento de incremento, cuan­do la media nacional es de 1.2, “se trae un crecimiento del doble eso significa más consumo de agua para la población”, dijo.

Por esa razón el presiden­te expuso a Musk que para re­solver el problema de déficit para consumo humano, a cor­to plazo, se invierte en la pre­sa Libertad y para construir acueducto El Cuchillo 2, por lo que aseguró que acordaron un plan para mediano y largo plazo, sin dar más detalles.

El presidente dijo que no quiere dar más detalles porque aunque no hubo un compromiso formal para no hacerlo, buscó actuar con prudencia y de manera responsable.

“No quiero ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a cono­cer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a cono­cer algunos compromisos y la semana que viene otros com­promisos”, señaló.

También “informo al pue­blo de México” que se comu­nicó con Elon Musk en dos ocasiones por videoconferen­cia, el viernes por la noche desde Chetumal y la mañana del martes.

“Él fue muy receptivo comprendiendo nuestras pre­ocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana. Esto va a significar una inversión con­siderable y muchos empleos. Mañana (hoy) se va se va a in­formar en lo específico. Agra­decer al señor Elon Musk que fue muy respetuoso atento y entendió la importancia que tiene atender el problema de la escasea de agua”, indicó.

Consideró que estuvo “bien sobre este tema”, además de que se “van a continuar las re­laciones, lo que les puedo de­cir es que nos entendimos bien fue bueno el acuerdo”.

El presidente afirmó que este hecho sienta un prece­dente, “porque ya se definen con mucha claridad las prio­ridades de nuestro país, por ejemplo lo del agua, no es ‘yo voy a invertir y voy a aprove­char el agua y voy a dejar sin agua a la gente’, no, vamos primero a que no falte el agua para el consumo doméstico y vamos también orientando el crecimiento hacia regiones donde se tiene agua”.

Dijo que su gobierno bus­ca que las empresas contribu­yan en pagar buenos sueldos a sus trabajadores, se cuide el medio ambiente y se paguen los impuestos.

“Va a haber desarrollo tec­nólogo no solo en la planta sino en lo relacionado con el manejo del agua”, señaló.