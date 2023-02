Refrendan repudio a carril bus-bici en avenida Hidalgo

Tardas una eternidad en llegar al Centro: Automovilistas

“Es un desmadre la movilidad” en esta importante arteria de la ciudad; llamaron a las autoridades a reconsiderar la decisión, pues “ahorcaron” una vía rápidas

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos refrendaron su repudio al carril “bus-bici” en la avenida Hidalgo, en Guadalajara.

Y es que la movilidad en esta transitada avenida se en­cuentra completamente co­lapsada debido a que se quitó un carril de circulación para los autos y que, ahora está puesto especialmente para el paso del transporte público y las bicicletas.

“Como ya lo hemos dicho siempre es una verdadera es­tupidez la que hicieron no sé si son los del gobierno del es­tado o los del ayuntamiento, pero qué chinga, no se puede ni pasar, te tardas una eterni­dad en llegar al centro, y lo peor del caso es que cuando llegas al paso a desnivel tam­bién está hasta la madre, en­tonces ya no hay vías rápidas todo está igual de espantoso, porque antes decías bueno hay muchos carros por Hidal­go pero circula rápido pero ahora definitivamente ya no”, dijo uno de los entrevistados.

Y siguió: “Yo quisiera que el gobernador Enrique Alfaro o el presidente Lemus se ven­gan a usar la de Hidalgo todos los días a ver qué les parece, y que se vengan a la hora pico para que vean cómo esto es un desmadre, cada vez hacen más pendejadas por toda la ciudad, porque ponen una ciclovía por aquí, otra por allá, y así se la llevan haciendo pendejada tras pendejada (sic), yo creo que tenemos que darles un premio por tantas pendejadas que han hecho”, dijo.

Y la molestia es compar­tida por los que habitan toda­vía sobre la avenida Hidalgo pues su estilo de vida quedó totalmente trastocado, al me­nos para quienes tienen su residencia sobre la acera de­recha en el sentido poniente a oriente.

“Definitivamente puras burradas con estos señores. Si viera qué complicado es todo ahora que pusieron el carril este porque por ejemplo cuan­do vienen los del gas o los de la basura es un caos”, indicó uno de los vecinos.

Ciudadanos en general re­saltaron que antes de colocar obras como estas debería de consultarse a la ciudadanía para someter a votación po­pular las iniciativas.

Cansados del tráfico que se genera ahora más por di­cho carril, ciudadanos clama­ron por alguna estrategia que permita agilizar el tránsito ve­hicular.