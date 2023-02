Obra “El Palomar” es una burrada: Tapatíos

No la han inaugurado y ya está llena de graffiti y excremento

Que de una vez por todas concluyan para liberar el paso a la circulación, exigieron

Por Rafael Hernández Guízar

Ni siquiera se ha termina­do de instalar la obra de arte denominada “El Palomar”, en el Paseo Alcalde de Guadala­jara, y ya está llena de graffiti y excremento.

Se supone que tendría que estar concluida la obra de ampliación del Paseo Alcal­de coronada por El Palomar, al cruce con la calle Lean­dro Valle pero ni una cosa ni la otra, solamente suciedad tierra y desechos fecales se aprecian por doquier.

“Eso es lo que nos molesta porque se supone que ya tenía que estar terminado y nomás no terminan, y mientras tanto pues los comercios estamos siendo afectados porque ya no puede pasar nada ni nadie para llegar a nuestros nego­cios, y además que pues nos está llegando a la tierra todo el tiempo, todo el tiempo se nos llena de tierra lo que ven­demos las instalaciones y se nos están echando a perder los materiales, y pues sería bueno que ya se pusieran las pilas los del gobierno porque esto nos está llevando a la quiebra”, dijo uno de los co­merciantes entrevistados.

“Lo que vemos es que de verdad pues como que en el gobierno no tienen apuración porque se supone que para el 14 de febrero ya tenía que estar todo listo y pues como usted se puede dar cuenta to­davía les falta un montón para terminar, además de que esta obra pues no sirve de nada solamente es dinero pagado y tirado a la basura, nosotros lo que decimos es que mejor debería de invertirse ese dine­ro en otras cosas que sí valgan la pena, por ejemplo pues en seguridad para la gente, en arreglar las calles o que sir­ven las lámparas, esas cosas que sí son importantes no una cosa como esta que a nadie le sirve, ni modo que venga la gente de todos lados a tomar­se una foto con esto, es una burrada lo que están hacien­do” , agregó.

Los alrededores de la con­tinuación del paseo alcalde lucen en pésimas condicio­nes pues todavía se encuen­tra personal de una empresa constructora colocando lose­tas del adoquín.

La molestia de los comer­ciantes se debe principalmen­te a que no hay fecha cierta para la terminación de la obra.

Desesperados por los da­ños que han ocasionado a sus negocios y las pérdidas económicas, los comercian­tes exigieron al ayuntamiento tapatío, y muy concretamente al presidente municipal Pablo Lemus Navarro, celeridad en los trabajos pues vienen de una pandemia que los dejó en números rojos, algo que sin duda complica la posibilidad de ser solidarios y seguir es­perando a que concluyan las obras.