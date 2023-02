“No a la verificación recaudatoria”

El programa no mejora la calidad del aire, insisten ambientalistas

Por Rafael Hernández Guízar

Ambientalistas lamenta­ron que mañana inician las multas contra quienes no ve­rificaron sus carros y tienen terminación de placa 1.

Ayer integrantes del mo­vimiento antiverificación en Jalisco destacaron su rechazo total al programa de verifica­ción controlada que impulsó el gobernador de Jalisco En­rique Alfaro Ramírez, asegu­raron que se trata de un pro­grama inmoral y recaudatorio que sólo tiene como finalidad que el ciudadano pague un nuevo impuesto para conta­minar con el permiso de las autoridades.

“Por supuesto que esta­mos en contra del programa porque no es algo que vaya a asear al medio ambiente, sabemos que el gobernador lo único que está haciendo es presionar a la gente para que vaya a pagar los 500 pesos, y nada más, porque es un nego­cio en donde ya hay quienes invirtieron y entonces están tratando a toda costa de él que se recupere el gasto de la in­versión, nosotros ya lo hemos dicho y le lanzamos el reto al gobernador que si de verdad le preocupa la contaminación ambiental entonces que haga que sea gratis el programa de verificación para que la gente acuda a que revisen sus ca­rros, pero como sabemos que es un programa que nada más se hizo esté pagando, por eso estamos en contra de esto”, indicó Aldair Robles Cobián, presidente del movimiento antiverificación de Jalisco.

Agregó que hay muchas inconformidades por parte de la ciudadanía que se han manifestado a través de redes sociales y en diversos espa­cios, entre las que destacan, la inequidad en la realización de pruebas para los vehículos automotores.

“Porque ya lo hemos di­cho que no es lo mismo que le hagan la prueba a un vehículo del año que a un vehículo que todavía funciona con carbu­rador, se dijo claramente por parte del secretario de medio ambiente que los carros que no pasaran en dos años seguidos se iban a retirar de circulación y la gente no está dispuesta a que le quiten su vehículo, no tenemos la certeza de qué va a pasar con los vehículos que no pasen las pruebas, porque obviamente la gente pues no tiene o no tenemos más bien dicho para comprar un carro nuevo”, agregó.

Y siguió: “Pero además, es que hay gente que en definiti­va no sólo no puede comprar­se otro carro sino que además no quieren comprar otro carro, hay una gran cantidad de per­sonas que utilizan carros con carburador y sabemos que no contaminan al grado que se nos ha dicho, está también el daño que sufren los vehículos cuando se están haciendo las pruebas y todas esas cosas no ha sido claro el gobernador para decir si se van a ser res­ponsables o no”, dijo.

Cabe destacar que el pa­sado fin de semana el movi­miento anti verificación de Jalisco se reunió con otro gran colectivo denominado resistencia civil pacífica en de Puerto Vallarta, en dicho mu­nicipio costero casi un cente­nar de vehículos realizó una protesta en contra de la veri­ficación vehicular.

Por lo cual me seguirán otras ciudades medias en don­de la ciudadanía rechaza al igual que en la zona metropo­litana de Guadalajara el pro­grama por la forma en la que este se ha estructurado.

A sólo un día de que ini­cie la aplicación de multas el colectivo hizo un llamado a la ciudadanía para no dejar­se amedrentar y no participar en la verificación controlada aunque sí para que la gente afine sus automóviles: “Por supuesto, nosotros decimos sí a la afinación, pero no a la verificación”, finalizó el acti­vista.