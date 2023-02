Protestan en PV contra verificación

“No sean injustos con la ciudadanía”

Por Rafael Hernández Guízar

Arrasó la participación de la ciudadanía en la caravana con­tra la verificación en el munici­pio de Puerto Vallarta, Jalisco, más de un centenar de carros salieron a las calles del munici­pio portuario a manifestarse.

Aldair Robles Cobián, di­rigente del movimiento anti­verificación, sentenció que la ciudadanía de Puerto Vallarta será una de las que se vean más afectadas con el nue­vo programa de verificación ya que la exigencia de que haya un “Pase Turístico” para quienes tienen placas de otros estados afectará alrededores de la población, pues es una zona metropolitana entre Ja­lisco y Nayarit donde miles de ciudadanos realizan activi­dades entre ambas entidades.

“Es un hecho lo que siem­pre hemos dicho, que el pro­grama de verificación no sirve para bajar la contaminación, sin duda lo que vemos es que el gobierno de Enrique Alfaro, lo que quiere es que nos bajemos del auto pero no dan opciones, la única opción que le dan a la ciudadanía es que usemos el transporte público cuando es una cochinada, y ojo con esto, hemos hablado mucho del pase turístico, el permiso que va a dar el gobierno del estado para las personas que tienen placas de otros estados, y eso es algo que va a afectar mucho a los demás porque en el caso de aquí, la ciudadanía de Va­llarta es una sociedad que va a tener muchos problemas con esto porque colinda con mu­chas zonas de Nayarit, porque hay gente de Nayarit que aquí trabaja”, dijo.

La protesta inició en el estacionamiento de una ca­dena de supermercados en las afueras de Puerto Vallarta donde se convocó a todos los ciudadanos que estuvieran en contra del programa de veri­ficación por la forma en que se aplica.

Poco a poco, empezaron a llegar muchos automotores no sólo de modelos atrasados, sino 2023, pues a decir de los pro­pietarios, estaban en desacuer­do en la manera en que se está planteando la “obligación” del ciudadano con respecto al pro­grama que incluso, calificaron de “recaudatorio”.

“Pues claro que estamos en contra, a mí me parece que este programa es muy in­justo, nosotros tenemos una camioneta del año, ese no es problema, claro que pasaría la verificación, pero ¿qué va a pasar con todos los que tienen carros que no pasen, los van a sacar de circulación? Eso es lo que queremos que nos contes­ten, que no sean injustos con la ciudadanía que no tiene los medios, que es la mayoría, no es equitativo ni justo el pro­grama, y claramente lo que quieren es que se pague nada más, es un impuesto para po­der contaminar el que están implementando estos señores del gobierno”, dijo una de las asistentes a la manifestación.

Casi una centena de carros y camionetas llegaron en ca­ravana hasta el malecón de Puerto Vallarta, ubicado en la zona centro del municipio portuario donde integrantes de diversas asociaciones como “Resistencia Civil Pacífica (RCP)”, la Coordinadora Ja­lisciense de Asuntos Medio­ambientales y claro está, del movimiento “antiverifica­ción”, refrendaron su rechazo al programa impuesto por la administración estatal a cargo de Enrique Alfaro Ramírez.

“Afinación sí, verificación no”, retumbaba al unísono por lo muros de las construccio­nes cercanas al malecón.

Ciudadanos de a pie, se unían a la manifestación con la que pretendieron dejar el precedente del rechazo de los habitantes de aquella zona, al inicio de la aplicación de mul­tas que comenzará a partir del mes de marzo en todo el esta­do de Jalisco.