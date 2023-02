Protesta en favor del INE en GDL reúne a 20 mil personas

Acuden políticos de PRI, PAN y MC

Por Gloria Reza M.

(apro).- Al­rededor de 30 mil personas, según cifra de los organiza­dores, se congregaron en la Plaza Liberación para ma­nifestarse en contra del Plan B que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obra­dor para reformar el Instituto Nacional Electoral (INE).

El ambiente estuvo ame­nizado con baile, batucada, y mariachi mientras que algu­nas personas lanzabas con­signas: “El INE no se toca”.

Las personas que vestían playeras rosas o blancas co­menzaron a llegar a las 10 de la mañana, en su mayoría en transporte público.

Entre las cartulinas se leían mensajes como “Plan C de Ciudadanos en Democra­cia”; “Obrador, cobarde, tiras el puente por el que tu mismo llegaste, miedoso”; “Soy ciu­dadano libre y pensante, no voto no se toca”; “Exigimos destitución de AMLO”.

Uno de los oradores, Pa­blo Medina Magallanes, ex­puso que la ciudadanía está despierta y dispuesta a defen­der el país, y que seguirán to­mando las calles “para cam­biar las cosas”.

Otro orador fue Mauricio Merino, exconsejero electoral del primer IFE quien coin­cidió en que el pueblo no se quedará cruzado de brazos, y que se defenderá la democra­cia y el voto.

El evento concluyó con la entonación del Himno Nacio­nal por parte de los asistentes.

Al sitio, acudieron políticos de diferentes fuerzas políticas como el PRI y el PAN, así como de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco informó que se conta­bilizaron cerca de 20 mil pe­rronas en la Plaza Liberación, Plaza de Armas y los alrede­dores, además que se reporta saldo blanco.