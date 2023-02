Policías pisotean DH con “revisiones de rutina”

Motociclistas, hartos de los abusos de la autoridad

Por Rafael Hernández Guízar

Motociclistas se quejaron amargamente de los abusos de la policía municipal de Guadalajara por los operati­vos para realizar las denomi­nadas “revisiones de rutina”.

Y es que en varias zonas de Guadalajara, principal­mente en el centro y la zona rosa, es decir los alrededores de la avenida Chapultepec, los policías municipales realizan estas labores que constituyen un abuso de autoridad, puesto que violan los derechos hu­manos de las personas.

“Son unos pinches abusi­vos porque uno va tranquilo en la motocicleta y llegan es­tos cabrones y te detienen y te hacen que te bajes y que sa­ques tus pertenencias como si fueras un delincuente y eso no está bien”, lamentó Ricardo Flores, uno de los ciudadanos entrevistados.

Siguió: “Es un abuso por parte de los policías munici­pales, y lo peor es que si uno les dice algo así le va a uno, entonces ya no sabe uno si cuidarse de los rateros o de los policías, que para el caso vienen siendo lo mismo, por­que no se la piensan esos cua­tes en quitarle a uno lo poco que traiga”, dijo.

Rafael González, otro de los entrevistados, destacó que muchos de los motociclis­tas se han estado organizan­do para realizar protestas en breve en contra de estas dis­posiciones adoptadas por el ayuntamiento tapatío puesto que, consideran que se viven abusos claros por parte de los gendarmes.

“Lo que pasa claramente es que piensan que todos los que andamos en moto somos ignorantes pero no es así, yo soy abogado y varios de mis camaradas hemos estado platicando, primero para ir a la Comisión de Derechos Humanos a poner una queja porque esto no es legal, es­tán pasando por encima de nuestro derecho que nos da el artículo 16 de la Consti­tución, y nada y nadie pue­de estar por encima de la Constitución, ni siquiera el mequetrefe del presidente municipal”, dijo.

“Claro que también esta­mos pensando en hacer una manifestación y dejar en claro al presidente (municipal, Pablo Lemus) que no es justo ni es correcto lo que está hacien­do, que no pueden hacer ese tipo de operativos porque nos están violando nuestros dere­chos y no es justo”.

Pese a las modificaciones de los reglamentos municipa­les en Guadalajara para que los policías tapatíos puedan realizar labores de tránsito, hacer ese tipo de operativos en donde de forma aleatoria se detiene a las personas a bordo de motocicletas para practicarles las denominadas revisiones de rutina, constitu­ye una violación al artículo 16 de la Constitución que señala claramente que ninguna per­sona puede ser molestada en sus posesiones, propiedades o documentos, sino en virtud de un mandamiento escrito y ex­pedido por la autoridad com­petente que funde y motive su acción.

De tal manera que no sólo operan en la ilegalidad, los policías municipales podrían estar cometiendo abusos de autoridad, algo que dicho sea de paso es punible por el Có­digo Penal para el Estado de Jalisco.