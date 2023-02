“Pablo Lemus nos ignora”

Denuncian pésimas condiciones en el Pasaje Morelos

Aunque hay un poco más de afluencia, por la línea 3 del tren ligero, las personas pasan de largo debido al deteriorado estado del lugar

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes del Pasaje Morelos en el centro de Gua­dalajara se dijeron hartos de ser ignorados por el ayunta­miento tapatío.

Este pasaje, que se en­cuentra justo en el corazón de la ciudad capital, está en pésimas condiciones, y esto –a decir de quienes ofrecen productos y servicios a la ciudadanía– ha ocasionado que la misma gente prefie­ra no ir ante la mala ima­gen en la que los mantiene el ayuntamiento a cargo del presidente municipal Pablo Lemus.

“Mire la realidad es esta, sí ha habido un poquito más de gente, pero la verdad es que viene la gente y siente desconfianza, porque simple y sencillamente, el pasaje está en malas condiciones, desde hace 29 años llegan gobiernos y presidentes mu­nicipales y los directores de mercado siempre nos dicen que van a arreglar y nunca lo hacen, y la verdad que si esto estuvieron mejores condiciones nos iría mejor”, dijo uno delos comerciantes entrevistados.

Y agregó: “Tenemos que decir que no hay manteni­miento por parte del ayun­tamiento ni hay publicidad la gente a veces ni siquiera sabe que estamos aquí tan solo basta con que usted vea la entrada de cómo está aquí cuando la gente llega mejor se sale eso ha impe­dido y que tengamos ventas incluso que la gente siquie­ra quiera meterse”.

Durante varias adminis­traciones se les ha prometi­do a los comerciantes que el pasaje sería arreglado, pero en realidad todo termina siempre en promesas rotas.

Por ello el entrevistado destacó que se suma impor­tancia que el alcalde Pablo Lemus cumpla con lo que se comprometiera hace ya algún tiempo: la remodela­ción del pasaje y promoción por parte del ayuntamiento.

“Si hubieran invertido los 26 millones de pesos que se gastaron en el carru­sel en arreglar aquí esto se­ría otra cosa, porque es una zona privilegiada porque estamos abajo de la catedral de Guadalajara, y no lo han entendido, este pasaje por lo regular es un lugar en don­de hemos sido reubicados comerciantes del centro, y mire el señor presidente ha quedado de venir a checar nuestro pasaje y dijo que se iba a remodelar y no lo han hecho, sí están remodelando la Plaza Guadalajara pero a nosotros en los 29 años (que llevamos de existencia) no nos han ayudado en nada”.

Desde relojes y arte­sanías hasta metales precio­sos, talleres de joyería y las tradicionales escamochas pueden encontrarse en el Pasaje Morelos.

El sitio que es considera­do como uno de los atracti­vos comerciales para turis­tas y ciudadanos en general, en verdad presenta malas condiciones, tales como problemas de filtraciones de agua, malos olores, fal­ta de pintura…, pero lo que más duele a los locatarios es la forma reiterada en la que las administraciones sim­plemente los ignoran.