Alfaro no se descarta para aspirar a la Presidencia

Lo que yo pueda aportar en 2024, lo haré, insiste…

Aunque aclara que su carrera política sólo seguiría si lo candidatean

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque todavía no deter­mina qué es lo que hará, el go­bernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez sí especificó que no tendrá otra participa­ción más en la política salvo que sea para la candidatura a la presidencia de México.

Luego de participar en una conferencia magistral organi­zada por la agrupación políti­ca Confío en México, el man­datario estatal expresó que no ve en su futuro aceptar algún otro cargo en la política.

“Yo he dicho que la de­cisión que voy a tomar será después de junio. Lo que yo confirmé el día de hoy es que mi carrera política no tendrá una participación más sal­vo que sea como candidato a la presidencia de México, y eso dependerá de una se­rie de factores que hoy no se pueden terminar de valorar. Entonces, tenemos una idea clara de lo que nos toca hacer, pero la decisión aún no está tomada”.

Dijo que de Jalisco tiene que salir el futuro de Méxi­co, ya que desde la entidad –que es el tercer estado más grande del país- se ha demos­trado que hay dignidad y que se pueden defender las ideas con respeto a pesar de que su gobierno, en varias ocasio­nes, no ha estado de acuerdo con las decisiones empleadas por la administración de An­drés Manuel López Obrador.

“También hemos sabido encontrar acuerdos que nos permiten trabajar con el Go­bierno de la República. Creo que Jalisco ha sabido mandar un mensaje de que lo que se necesita para el 2024 no es el ‘quítate tú para ponerme yo’, sino qué alternativa planteas para México y lo que yo pue­da aportar desde mi trinchera como gobernador y como ja­lisciense lo vamos a hacer”.

En cuanto a la refunda­ción de Jalisco y el plan de generar una nueva Consti­tución, refirió que se debe ver cuál será el modelo para convocar al modelo consti­tuyente, ya que por los tiem­pos el tema no ha avanzado. Además, dijo que no dejarán de lado esto pues en la en­tidad debe haber una nueva carta magna local que surja del diálogo con la gente.

Año de incendios complicado

Ante el reciente incen­dio de gran magnitud que se registró en el bosque La Pri­mera, a mediados de semana, adelantó por otro lado que el lunes darán a conocer la es­trategia para enfrentar la tem­porada de estiaje, aunque ad­virtió que será un año difícil sobre todo por el fenómeno meteorológico La Niña.

Aseguró que van a desple­gar más recursos, personal y una entrega más integral que pueda hacer frente a esta si­tuación, y añadió que quien sea sorprendido provocando incendios tendrá que pagar las consecuencias de sus actos.

“Quien sea sorprendido provocando un incendio va a ir a la cárcel y va a pagar la consecuencia de sus actos. Ya el año pasado cayeron algu­nos a la cárcel y tenemos que apretar el ritmo. No puede haber tolerancia para quienes ponen sus intereses por en­cima del cuidado de nuestro capital ambiental y vamos a actuar con mucha firmeza”.