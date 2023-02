Alfaro es indolente al tema de desaparecidos

No tiene derecho a decir a la gente dónde manifestarse: Enrique Velázquez

En lugar de criticar y poner etiquetas a quienes protestan exigiendo encontrar a sus familiares, el gobernador debe escuchar las voces y atenderlos, señaló el legislador

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Autoridades como el go­bernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no pueden decirle a familiares de des­aparecidos en dónde pueden manifestarse; ellos solo quie­ren ser escuchados y como tal el estado está obligado a aten­derlos, aseveró el diputado local de Hagamos, Enrique Velázquez.

Hace unos días el man­datario estatal refirió que Casa Jalisco no era el lu­gar para que la ciudadanía se manifestara, luego de la movilización que realizaron familiares de tres jóvenes desaparecidos en Zapopan. En este sentido, el diputado de oposición cuestionó la postura de Alfaro Ramírez, pues una vez más demostró la intolerancia de su gobier­no hacia con quien no pien­sa como ellos.

“¿Cuál es el objetivo de una manifestación? ¿Qué es lo que quieren las mamás de los desaparecidos? ¿Qué es lo quieren las familias? Ser escuchados una vez, porque tienen muchas preguntas, tal vez muy difíciles y muy complicadas de responder, pero es la obligación del es­tado atenderlo. Es el estado el obligado a garantizar la seguridad, nadie puede estar por encima del estado. Quie­nes dicen que ‘ese asunto es de ellos y con ellos no me meto’ no están entendiendo que están renunciando a sus funciones”.

Aseveró que esta actitud debe cambiar porque la lucha de los desaparecidos es de to­dos y porque no hay peor do­lor que perder a un ser queri­do del que ya no se sabe nada por la indolencia de un estado que prefiere evadir su respon­sabilidad.

Recalcó la gravedad de este tipo de declaraciones, las cuales se han sumado a otras similares en las que el gober­nador tacha de pasquín a me­dios de comunicación que no van de acuerdo a su línea, o cataloga de “gatilleros” a vo­ces críticas que no hacen más que señalar los errores de su administración, o incluso por desdeñar manifestaciones le­gítimas de ciudadanos que alzan la voz por una causa justa.

Con esto, lamentó, lo que se deja ver es que quienes están encargados de liderar el estado no entienden la im­portancia de Jalisco, tal como ocurre a nivel nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estas actitudes en contra de las mamás de los desapa­recidos tiene que terminar, debe de cesar, debería ser una lucha de todos para encontrar la verdad de qué ocurrió con cada uno de los jóvenes. Ese debería ser el objetivo funda­mental del estado, que nadie le quite la vida a nadie, por eso inventamos las leyes y el estado de derecho. Hoy más que nunca debemos de dejar de decir que la gente se tiene que acostumbrar a vivir así”, concluyó.