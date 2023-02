Problemas sin respuesta de ayuntamiento en colonia La Penal

“Estamos muy abandonados”

Los vecinos se han quejado reiteradamente de las malas condiciones de los servicios públicos, la basura y los baches

Por Rafael Hernández Guízar

Son terribles las condicio­nes de la calle Francisco Vi­lla en la colonia La Penal, en Guadalajara.

Bolsas de desperdicios y agujeros por doquier se apre­cian en esta calle tan transita­da, en donde por más que los vecinos han solicitado ayuda al ayuntamiento tapatío, la respuesta ha sido siempre la misma: Ninguna.

“Sí, de plano como que no les interesa lo que pasa aquí. Y si usted se fija, pues está todo descuidado y es porque no nos hacen caso los del ayuntamiento. Y eso, pues está muy mal porque debido a eso es que sigue habiendo tantos problemas. Si se fija, está muy mal que la gente venga y tire la ba­sura en la calle y que no haya quien le diga algo”, indicó la señora Ana María Gómez, una de las vecinas entrevistadas.

Y agregó: “Aquí el pro­blema es que la gente es muy cochina y como no pasa la patrulla pues no hay quien les diga nada, porque si nosotros les decimos ‘oye no tienes la basura’ o que por favor la guarden en su casa hasta que pase el carretón, se enojan y nos maltratan y nos dicen que si es nuestra calle o que qué nos pasa. Y pues, claro que es nuestra calle, pero ni modo de estar­se agarrando una a trancazos con todo mundo por evitar eso”, sostuvo.

Además de la basura re­gada por las calles y apilada generalmente en las esquinas, otro de los graves problemas que se viven en este sitio es por la gran cantidad de ba­ches que se encuentran por doquier.

Muchos de los vecinos han sufrido ya daños en sus vehí­culos al caer en estos agujeros de la carpeta asfáltica, pero por desgracia nadie les ayu­da.

“Al final de cuentas somos nosotros los que tenemos que estar pagando por estas cosas, y yo creo que no se vale. En­tonces, a ver si por favor el presidente municipal Pablo Lemus hace algo, porque aquí estamos muy abandonados. Nos tiene muy decepciona­dos”.

En repetidas ocasiones los vecinos han hecho las denun­cias correspondientes al ayun­tamiento tapatío, pero no han obtenido respuesta.

Por ello, exigieron que cumplan los compromisos que se fijaron durante la cam­paña electoral, cuando se les prometió que habría atención a sus necesidades en torno a los pésimos servicios públi­cos que se les dan en esta zona ubicada al oriente de la ciudad capital.