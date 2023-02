Alrededor de Parque San Jacinto es una boca de lobo

Temen salir de noche

La oscuridad debido a deficiencias en alumbrado público propicia una mayor inseguridad en la zona, según vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Como boca de lobo lucen los alrededores del parque San Jacinto en el municipio de Guadalajara.

Y es que están a oscuras muchas de las calles en las inmediaciones de este parque que, por cierto, desde hace un tiempo ha caído en el abando­no del ayuntamiento, según denunciaron vecinos y comer­ciantes muy molestos.

“Es un peligro. Las calles están a oscuras porque las lámparas no prenden”, denun­ció una de las vecinas a Pági­na 24.

-¿Desde cuándo está así?

-Ya tiene tiempo. Por más que les decimos y les deci­mos, no vienen a ver qué está pasando y, gracias a eso, es­tán los robos tremendos. No puede una ni salir a la calle porque está el miedo fuerte, ya ve cómo hay hombres que acosan a las mujeres. A mí me da mucho miedo y yo sin mi viejo no salgo, por lo mismo.

Los delitos que más se cometen en los alrededores de este recinto “deportivo y familiar”, son los robos a per­sonas, robos de autopartes, y robos de computadoras de ca­rros.

El miedo que sienten veci­nos y usuarios del parque ha crecido con la impunidad que se respira, según lo lamenta­ron, pues la policía municipal se ha mostrado incapaz de poner orden. La oscuridad lo agrava todo.

“Si yo a la noche, de sano, ya no salgo. Es más, a cierta hora, como alrededor de las 7, definitivamente trato de que mis hijos ya no anden por aquí, porque luego vienen unos muchachitos que se la pasan fumando marihuana y tomando alcohol en el parque y eso es lo que más me pre­ocupa, mis hijos. Porque uno como quiera, pero las criatu­ras…” , indicó.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de Página 24, acudimos a esta zona para constatar las quejas de los vecinos molestos.

La exigencia generalizada es para que el alcalde Pablo Lemus Navarro les haga caso en torno a la inseguridad que permea en esta zona ubicada al oriente de la ciudad.

La policía municipal poco pasa por muchas de las calles y esto se agrava cada vez más ante la oscuridad de las viali­dades.