Habrá cambios en el Congreso, pero se respetarán derechos

Insisten diputados sobre “reingeniería”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de que la Secreta­ría General del Congreso de Jalisco diera a conocer los trabajos que comenzarán de cara a la reingeniería que se busca hacer del legislativo, coordinadores parlamentarios manifestaron que sin impor­tar la decisión, los derechos laborales de los trabajadores quedarán salvaguardados.

A decir de Gerardo Quiri­no Velázquez, coordinador de MC, una vez que la secretaría presente la ruta a implemen­tar para mejorar la operativi­dad del congreso, se analizará desde la Junta de Coordina­ción Política (Jucopo) para que cada partido vea si es via­ble o no, ya que la intención es sí hacer cambios pero no a expensas de quienes tienen derechos adquiridos.

“Nuestra postura es que necesitamos respetar a los trabajadores y sus derechos, pero necesitamos también revisar roles de trabajo, revi­sar tabuladores, revisar todas las áreas de oportunidad que tenemos y en la propia legis­lación para un tema integral. Se ha enfocado el debate solo en el número de trabajadores, pero creo que hay muchísimas más áreas de oportunidad de mejorar y claro, quien no esté cumpliendo con su trabajo, pues desde luego tendrá que tener una acción”.

Por su parte Hugo Contre­ras, coordinador del PRI, dijo esperar que la propuesta que hagan contemple lo impulsa­do por su partido, en torno a congelar las bases que se va­yan dejando por jubilación o fallecimiento. Además, enfa­tizó que apoyarán solo aque­llo que de verdad proponga austeridad para el congreso.

“Lo avalaríamos siempre y cuando sea austero, conten­ga asuntos que van tendientes a resolver algunas de las reco­mendaciones que nos hicieron (…). Siento que lo importante es dejar el precedente, dejar el acuerdo, dejar la condición de que sí se van a eliminar bases que se desocupan, eso sería lo importante”. La líder de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, expresó que si bien tiene que haber recorte a la nómina, no habrá despidos injustificados. Refirió que quien trabaja no debe de preocupar­se, pues con esta reingeniería lo único que se suscitará es un orden que tanta falta le hace al Congreso de Jalisco.

“Mi mínimo es que con que corramos a un aviador y concursemos por primera vez con un examen de oposición abierto, una plaza del servi­cio civil de carrera, quedaré conforme, no porque no haya más aviadores y no porque no se necesite más del servicio civil sino porque la decisión que estamos tomando es muy profunda. Vamos a terminar con el patrimonialismo y la corrupción en la nómina sí o no, y en ese sentido, en efecto la secretaría nos va a presen­tar un plan y lo vamos a va­lorar”.