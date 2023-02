Esperan fin de recursos legales para retomar elección en el Itei

Así ya no se entrampará proceso: Diputados

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Hace un par de días se dio a conocer que un juzga­do prácticamente desechó el juicio de amparo que man­tenía detenida la elección de la presidenta del Itei, y en este sentido coordinadores parlamentarios expresaron que esperarán a que todos los recursos legales se ter­minen para poder retomar el proceso en el Congreso de Jalisco.

Natalia Mendoza Servín, una de las aspirantes, fue la que en su momento interpu­so el recurso en contra del proceso por considerar que se le violaron derechos. Si bien su juicio de amparo se sobreseyó, lo cierto es que solicitó una revisión. En este sentido, el coordinador del PRI, Hugo Contreras, expresó que en tanto esto no quede resuelto, en el con­greso no se podrán mover.

“Respecto a ese caso en particular, si es efectivo que el interesado presentó un re­curso, pues tiene que desaho­garse previamente y una vez que se resuelva ese recurso, proceder ya la comisión a resolver. Jurídicamente no podría resolverse si está vi­gente o pendiente de resol­ver. Hasta que se agoten los recursos que pudieran estar pendientes por la autoridad federal competente”.

La Comisión de Transpa­rencia solicitará opinión al área jurídica para ver qué se puede hacer. Al respecto el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Quirino, coincidió en que se debe revisar el fallo para ver si queda algún pendiente por resolver y en su caso conti­nuar o no con el proceso.

“Queremos ser muy cui­dadosos y precisamente como apenas sucedió, nos está revisando el jurídico para que si solamente este era el pendiente por resol­verse, que ya prácticamen­te está resuelto para poder continuar, en este supuesto sí podríamos continuar con el proceso (…). Celebramos que ya se resolvió esta eta­pa y estamos revisando si no hay otro pendiente para no cometer un error”.

La coordinadora de Haga­mos, Mara Robles Villaseñor, dijo que se tiene que cuidar la legalidad del proceso, pues el que se haya en primer lugar agregado requisitos “barco” a la convocatoria no solo pone en duda la legalidad del pro­ceso, sino la legitimidad del mismo.

“Yo respeto las decisiones jurisdiccionales de la autori­dad, sin embargo, me permito decir que no estoy de acuerdo. Me parece que al habérsele agregado a la convocatoria re­quisitos que no están en la ley, no se garantizan los derechos de los participantes. Sin em­bargo, ellos no dijeron que la convocatoria esté correcta, lo que dicen es que podrán opi­nar si se violaron los derechos de una persona hasta que se realice todo el proceso”.