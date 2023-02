Discuten PAN y Morena sobre caso García Luna

“Gobiernos pasados permitieron que la corrupción se enquistara”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El juicio de Genaro García Luna, ex secretario de Segu­ridad Pública federal, y que fuera declarado culpable hace días por los delitos de narco­tráfico y violencia organizada, fue motivo de discusión ayer en sesión de pleno entre dipu­tados locales de Morena y el PAN.

La diputada morenista, Claudia García Hernández, fue la primera en subirse a la tribuna para hablar sobre el tema, al criticar el gobierno de Felipe Calderón –en donde se desempeñó García Luna–, así como a los demás del Partido Acción Nacional por haber generado un clima de insegu­ridad y violencia que todavía se vive en el país.

“Estos gobiernos tenían en la cumbre a una persona como Genaro García Luna que hizo del servicio público el puente para generar rique­za a costa de miles de muer­tos alrededor del país (…). El juicio contra García Luna no es un juicio contra México o contra el gobierno actual, es un juicio contra un gobierno en específico, el del panista Felipe Calderón. Ha sido tan demoledor este juicio que por cierto aún no concluye por falta de sentencia del juez que hizo huir al expresidente Feli­pe Calderón”.

Aseguró que con el gobier­no actual, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, se está en camino de revertir to­dos estos daños, y celebró que a García Luna se le haya juz­gado en el extranjero ya que en México el Poder Judicial todavía está podrido y requie­re de un cambio de fondo, tal como lo ha solicitado en más de una ocasión el presidente.

Sin embargo, luego de su intervención, el diputado Ju­lio César Hurtado (PAN) se subió a tribuna para cuestio­nar a morenistas, al aseverar que la detención del exfuncio­nario no se trató más que de un “trueque mediático” para distraer la atención de lo ver­daderamente importante.

“Si García Luna, que su­puestamente cobraba 5 millo­nes de dólares por proteger a los capos, los detuvo y los ex­traditó, ¿cuánta lana estará aga­rrando el actual gobierno para no tocarlos ni con el pétalo de una rosa? ¿Cuánta lana esta­rá recibiendo el gobierno y la fiscalía para decir que son bue­nos muchachos? ¿Cuánta lana están recibiendo para tener al estado incendiado? El juicio no es si hubo o no corrupción, si la hubo hay que castigar­la, pero de eso no se trata, se trata de un trueque mediático porque López Obrador soltó a Ovidio hace un año”.

Pidió a morenistas a no darse baños de pureza y a me­dirse con la misma vara, so­bre todo porque no han dado resultados en materia de segu­ridad como tanto presumen, y cuestionó la postura que el gobierno de López Obrador ha tomado con este y otros te­mas, como el electoral.