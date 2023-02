Usan la banqueta como calle en Jardines de San Ignacio

Exigen al ayuntamiento zapopano haga valer la ley

Por Rafael Hernández Guízar

Pésimas condiciones pre­sentan las calles de la colonia Jardín de San Ignacio, en el municipio de Zapopan, una de estas es imposible caminar sobre la banqueta.

Las raíces levantadas, y bolsas de desperdicios por doquier, se aprecian enormes obstáculos para que las perso­nas puedan ir por la acera ya que ha sido usada como basu­rero clandestino.

“Pues es una pena porque esta colonia poco a poco ha ido a la baja, no han querido arreglar este tipo de cosas y por eso es que se van deterio­rando aún más las zonas, mire cómo está la banqueta, llena de basura y de cosas, no se puede pasar y pues la verdad que hay quienes de una caída nos podemos lastimar bastan­te, yo soy una persona de 60 años y estoy mal de mis rodi­llas, y así como yo hay varios vecinos”, indicó el señor José Juan Castro, uno de los entre­ vistados.

La calle quizá más dete­riorada y con más problemas es la de Cerro del Colli, una calle que tiene severos pro­blemas de movilidad y que además, es usada por los em­pleados tanto de la delega­ción Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Trans­portes (SCT) así como por empleados de otros centros comerciales para estacionar­se, incluso se suben a la ban­queta, otro de los obstáculos para que las personas cami­nen con seguridad en la vía que se supone está dedicada a los mismos peatones.

“Es que no es estacio­namiento, es banqueta y si usted se fija no puede uno pasar, primero porque los de los carros se ponen, se su­ben, pero segundo también por el hecho de que los que están ahí se robaron la ban­queta y ya no dejaron que siguiera, entonces problemas para caminar por lo que hay de banqueta y aquí se acaba, hasta aquí nos llegó el gusto de tener banqueta y no les di­cen nada, no sé por qué, pero los del ayuntamiento debe­rían de decirles que esto no es correcto y obligarlos a que se abra el paso para que las personas puedan o podamos más bien, caminar tranqui­los”, indicó.

El llamado fue al pre­sidente Juan José Frangie Saade, al que pidieron que libere la vía peatonal, y ade­más, que sea enérgico contra quienes dejan sus desperdi­cios en las calles.