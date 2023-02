Avanza el proceso para elegir presidenta del Itei

Se destraba juicio de amparo que detenía convocatoria

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ya que un juzgado sobre­seyó el juicio de amparo con el que se detuvo el proceso, el Congreso de Jalisco está más cerca de retomar la elección de la presidenta del Instituto de Transparencia, Informa­ción Pública y Protección de Datos Personales (Itei).

Ayer durante la Comisión de Transparencia se dio cuenta de que el Juzgado Quinto de Distrito del Cen­tro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, decidió desechar el recurso implementado por Natalia Mendoza Servín (una de las aspirantes), por considerar que los derechos de la quejosa no fueron da­ñados en el proceso de elec­ción llevado a cabo por di­putados locales.

Al respecto, la presidenta de la comisión legislativa, la diputada Leticia Pérez, anun­ció que solicitarán a la coor­dinación de Asuntos Jurídicos un análisis para ver si están en posibilidad de continuar con el proceso.

“En sí la sentencia habla de que los derechos que ella dice que se le están violando, habla la sentencia de que no son susceptibles de que no puedan ser recuperados, por eso se está sobreseyendo. En concreto no se le está violan­do ningún derecho y yo tengo la confianza de que el colegia­do, que ahora va a revisar la sentencia, la tenga que confir­mar”.

La presidenta de la Mesa Directiva del congreso, Mire­lle Montes, mencionó por otro lado que si bien todavía queda el recurso de revisión al que se apegó la quejosa, de con­firmarse lo del juzgado quinto –el sobreseimiento– el Legis­lativo ya estará en condicio­nes para retomar la elección de un cargo que se ha mante­nido acéfalo durante meses.

“Lo que hoy se comentó creo que es sumamente valio­so, creo que es un comunica­do pues que a este congreso le sienta bien dado que se ha referido que en muchas veces nos enmiendan la plana, y hoy nos la enmendó pero en sentido favorable, sí nos dio la razón (…). Haremos todo lo posible y todo lo que esté a nuestro alcance para que jurí­dicamente ya quede resuelto este tema y este Congreso ya pueda en su momento con­cluir esta etapa para elegir a la nueva presidenta”.

A decir de Natalia Mendo­za, la semana pasada pidió el recurso de revisión solicitan­do que una autoridad revise la resolución emitida por el juzgado en Culiacán.

“Yo confío en que la ciu­dadanía, como lo he dicho en otras ocasiones, pues tie­ne derecho a cuestionar los actos de gobierno. Yo tengo algunas opiniones diferen­tes a como ella (la jueza) opinó y hay una instancia que se encargará de resolver ese tema conforme a dere­cho”, añadió.