“Usan la verificación para hacer campaña”

Políticos de Jalisco no tienen vergüenza: Ambientalistas

Por Rafael Hernández Guízar

Ambientalistas lamentaron que políticos tomen el tema de la verificación en Jalisco con intenciones políticas.

Jaime David Aldrete Medi­na, el presidente de la Coordi­nadora Jalisciense de Asuntos Medioambientales, señaló que es aberrante que hasta quienes aspiran a la presidencia de la República tomen la verifica­ción vehicular en Jalisco para hacer campaña.

“El tema de la verifica­ción vehicular en Jalisco se volverá a poner de moda en los próximos días y como siempre saltarán a buscar promoción mediática varios políticos que aspiran a car­gos públicos en las próximas elecciones, nombres como el de Gerardo Fernández Noroña, Pedro Kumamoto y varios personajes más que se montaran en el carrusel de la protesta popular contra la verificación naranja, que por cierto es muy impopu­lar”, dijo.

Y agregó: “De ahí en el fragor de la protesta estarán políticos y politiqueros su­mándose al repudio de un pro­grama que si bien no resuelve nada en cuestión ambiental se entiende por todos como un tema comercial disfrazados con el traje de pueblo cuando nunca lo han sido. Políticos que ya han sido verificados por sus actuaciones en el pa­sado y que sin duda no están aprobados pero que gozan de estar dentro del círculo vicio­so de un sistema a todas luces defectuoso integrado por los partidos políticos y que cual vil garrapata o sanguijuela si­guen empeñados a estar pega­dos al poder”.

En el caso específico de Fernández Noroña, destacó que “ha estado como dipu­tado varias veces y no tiene iniciativa alguna o propues­ta para reformar leyes injus­tas pero sigue enquistado bajo el ala de la fracasada 4T; y Kumamoto por su par­te, tiene en su pasado haber sido diputado que pasó a la historia por ser un candida­to independiente en llegar al Congreso una iniciativa de sin voto no hay dinero y de haber constituido un nuevo partido al cual no se le ve futuro, y así podemos incluir al rector de la Uni­versidad de Guadalajara, el famoso Ricardo Villanueva, líder y aspirante a algún car­go público que convocó a los estudiantes a la marcha mitin más grande de Jalisco y que en un discurso popu­lachero declaró sumarse y sumar a la universidad a los problemas sociales del esta­do. Otro político más verifi­cado y no aprobado por sus propias acciones”.

Finalmente, consideró que si bien el tema ha hecho que en Jalisco, no se vea bien al gobernador Enrique Alfaro, a escala nacional le repercutirá aún más, lo cual podría se­pultar sus aspiraciones para buscar la presidencia de la República.