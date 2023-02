¡Otra vez está caro el huevo!

Lo venden hasta en 80 pesos el kilo

Por Rafael Hernández Guízar

Por los cielos se encuentra el precio del huevo en la zona metro­politana de Guadalajara, en gene­ral cuesta 70 pesos el kilo, aunque hay sitios en donde hasta en 80 se vende al público.

Y es que se registró el precio más caro en lo que va del año, tan es así que para muchas familias ya es imposible acceder a lo que antes era de lo más barato.

“Pues ya ni huevos oiga, hága­me el pinche favor (sic) 70 pesos el kilo, están locos, pues ni que fue­ran huevos de faisán, en serio qué les pasa, vamos a acabar comién­donos unos a otros, ya ni huevos que antes uno decía pues un virote con huevo, era como lo más barato que uno podía comer, una torta de huevo, y pues ahora ni el virote ni el huevo porque el birote en 12 pe­sos, 10 pesos, y el huevo ahora con eso de 70 pesos, pues no inventen, uno ya no va a poder comer, y aho­ra qué le vamos a dar de comer a nuestras familias, yo creo que ya de plano no están pensando en el pueblo, y un pueblo con hambre, con inseguridad y sin oportunidad de nada, es un pueblo que se vuel­ve violento”, dijo Silverio Gonzá­lez, un ciudadano entrevistado por Página 24.

Por su parte, Alicia Ramírez, otra de las entrevistadas dijo: “Como mamá, pues lo que puedo decir es que está de a fregada, por­que con lo que me da mi marido no me alcanza para el gasto, ates el huevo pes lo compraba uno por­que no alcanzaba para la carne, y ahora ya ni para eso, ahorita ya la carne está al triple y el huevo en lo que estaba la carne, ya no hay para lo básico, y mire hasta los pinches frijoles están caros, y pues qué pasó con eso de la transformación que dizque íbamos a ir primero los pobres, no están pensando en noso­tros, a los ricos les vale que suba el huevo, a nosotros sí nos importa”.

Ayer, el investigador de la Uni­versidad de Guadalajara (UdeG) Héctor Iván del Toro, dijo que este alimento, en muchas partes del país, ha superado ya los 80 pesos por kilo, una situación que ha com­plicado sobremanera la alimenta­ción a la ciudadanía.