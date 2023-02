“Déjanos trabajar”, exigen a Lemus

Nos quitaron por no estar regularizados: Tianguistas

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes del tianguis de la colonia Flores Magón en Guadalajara se manifesta­ron en el ayuntamiento tapa­tío, aseguran que no los dejan trabajar.

Y es a decir de los co­merciantes, al no estar “re­gularizados”, el personal de Inspección y Vigilancia ya no los dejó instalarse, tienen tres semanas que no pueden ven­der sus mercancías y no han sacado ni para comer.

“Somos aproximadamen­te 40 personas, en representa­ción de 100 familias que han sido desplazados, al parecer por una denuncia anónima de quien no quería que estu­vieran ahí, pero ellos tienen firmas, ellos son personas que tienen el respaldo de ve­cinos, y además son gente de la tercera edad, son madres solteras, personas que necesi­tan trabajar y se me hace muy injusto de que se tome la de­cisión de no dejarlos trabajar, ya hay disposición de parte de todos los regidores para que se reglamente su lugar porque ellos no pagaban al ayuntamiento, ellos pagaban a vívales que les pedían dine­ro”, indicó Óscar Arturo He­rrera, ex diputado local, quien por cierto, estaba al frente de la protesta.

Y agregó: “Ellos tienen tres semanas que no pueden trabajar, y hay que decir que en muchos tianguis hay gente que no están de manera regla­mentaria, y los de Inspección y Vigilancia no deben de im­pedir que la gente trabaje, por­que los necesitan mucho esto para el sustento de sus casas, ellos tienen tres semanas y no saben qué van a hacer”, dijo.

Resaltó que al parecer se logró tocar la senilidad de los regidores y del alcalde, espe­ran pues que esto sea efectivo y se permita que el tianguis sea regularizado y así, las per­sonas puedan pagar por sus permisos y seguir llevando el sustento a sus hogares.

“Parece que hay disposi­ción de los reidores, del alcal­de y del mismo secretario para reglamentar el tianguis, para que la gente pueda seguir tra­bajando, nosotros esperamos que sí pueda seguir adelan­te esta propuesta; esto es un detonante porque la gente re­quiere del apoyo y de la sensi­bilidad de las autoridades, es muy importante apoyarlos, y son muchas más las zonas en donde se requiere del apoyo de las autoridades”.

Finalmente, dijo que “esto pues pasa porque la gente no tiene trabajo, y la gente nece­sita comer y llevar el sustento a sus hogares”, finalizó.