Automovilistas contrala verificación de Alfaro

¡Prefieren pagar multa que hacerle el caldo gordo al gobernador!

Por Rafael Hernández Guízar

Pese a que en unos días iniciarán las multas por no verificar, ciudadanos se dicen contra el programa y están dispuestos a aceptar las con­secuencias de este acto de desobediencia.

Se anunció por parte del gobierno estatal que las mul­tas iniciarán a partir del 1 de marzo, algo que hará que quienes tienen placas con terminación 1 y no acudieron durante los meses de enero y febrero a pagar y realizar la prueba de a verificación ve­hicular a los verificentros –o centros de verificación– sean acreedores de una multa de alrededor de dos mil pesos. Pese a ello, hay quienes no están dispuestos a realizar la prueba.

“Pues ni modo, si no mul­tan pues que nos multen, va­mos a ir con un licenciado a impugnarla, y como dicen en el internet, en lugar de alimen­tar a la bestia del gobierno, nosotros preferimos pagarle a un abogado, a ver que hacen los del gobierno si se quedan sin dinero”, dijo muy enoja­da Soraya García, una mujer entrevistada el día de ayer por este reportero.

“Nosotros apoyamos abiertamente el movimiento antiverificacón, nosotros sí te­nemos todo para poder pasar la prueba, y no vamos a ir a pagarle al gobernador los 500 pesos porque no estamos de acuerdo en seguir con eso, no estamos de acuerdo en que se hagan esas cosas que se están haciendo, porque aun­que el carro que tenemos es nuevo, tenemos también una camioneta viejita, mi mari­do bueno es su adoración, y esa no pasó la verificación el año pasado cuando la lleva­mos y está como su fuera del año, pero es 1970 y le digo, está como nueva y no pasó, y uno ve que hay carros del gobierno que sacan humo y que sí pasan, entonces no es cierto que hagan la prueba, es nada más por sacarle di­nero a la gente y así no, eso no lo podemos permitir por­que dicen que el carro que no pase dos años seguidos a verificación lo van a retirar de circulación, pues no esta­mos dispuestos”, dijo.

Ayer mismo a través de va­rios medios de comunicación, personal de la Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) indicó que la ciudadanía tiene apenas unos días para tratar de cum­plir con el programa, de lo contario los operativos a car­go de la misma dependencia y de la policía vial, iniciarán con la aplicación de multas que por varios años se han es­tado postergando.