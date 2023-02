Policías viales extorsionan a automovilistas

Exigen dinero a cambio de no retirar unidad: Víctima

Por Rafael Hernández Guízar

Un ciudadano ayer fue extorsionado con tres mil pesos por un policía vial en Zapopan, se los quitó a un jovencito para no llevarse su camioneta.

Se vivió sobre la carretera a Tesistán, también conocida como avenida Juan Gil Pre­ciado, misma en la que el po­licía vial le marcó el alto sin motivo alguno; luego, le dijo que traía placas vencidas y le dijo que le quitaría la camio­neta que usa para trabajar.

“Pues me paró así de la nada, me dijo que las placas estaban dadas de baja y yo dije ah caray, y este cómo supo, ni yo sabía, y pues me pidió la tarjeta de circulación y todo lo que piden, yo pues le mostré todo, la camioneta la acabo de comprar y traigo la tarjeta de circulación ac­tual, con el refrendo actual, y me dijo que se iba a llevar mi camioneta que porque las pla­cas ya no servían, y me em­pezó a amenazar, y a decirme que pues si no quería que se llevara mi vehículo pues que nos podíamos arreglar y que ni empezara con 500 pesos, que si era así que mejor se lle­vaba mi vehículo”, indicó el molesto entrevistado.

“Me dijo que le diera di­nero, y como le dije que no traía, pues me dijo que me acompañaba al cajero, que sa­cara dinero, que le diera tres mil pesos, y me escoltó al ca­jero, se fue atrás de mí y se esperó a que sacara el dinero, yo la verdad que tengo una discapacidad, no puedo cami­nar bien, tengo problema con las rodillas y sin mi camione­ta pues no puedo ir a ningún lado porque no puedo subir­me al camión”, indicó.

Se dijo sumamente enojado, pues el dinero que le quitó el policía vial era con lo que iba a pagar la renta de su casa, en la que ahora sus hijos y su esposa están a merced de lo que pue­da conseguir en lo que resta del mes, pues ahora se debate entre pagar la renta para la casa don­de tiene a los suyos, o comer.

“Da mucho coraje, son unos cabrones, la verdad que son unos delincuentes, y eso pues no se vale, por eso pues yo voy a ir a poner una denuncia, por­que primero te paran sin justi­ficación alguna y luego te in­ventan cosas que ni son ciertas para quitarte lo que tienes, eso valiéndose de su cargo es un delito m grave, es un abuso de autoridad”, lamentó.