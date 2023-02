Piden ampliar protección en área natural de El Nixticuil

Que no se otorguen permisos para más vivienda

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de sal­vaguardar lo más que se puedan las zonas verdes de la entidad, vecinos e inte­grantes del PRI pidieron a autoridades ampliar el Área Natural Protegida del bos­que del Nixticuil.

A inicios de semana se registró un incendio en don­de se vieron afectadas cerca de cuatro hectáreas, y en este sentido la presidenta del PRI en Zapopan, Andrea Már­quez, urgió a autoridades de este municipio a proteger la zona y no dar tampoco per­misos para la construcción de más vivienda en la zona, en especial porque se trata de un sitio con gran importancia hidrológica para el área me­tropolitana.

“El lunes pasado se tuvo este incendio que afectó esta zona del bosque, creemos que es muy importante defender porque actualmente esta área no está dentro del Área Natu­ral Protegida del bosque del Nixticuil. Vamos a tomar di­versas acciones junto con los vecinos y es muy importante para que no se dé la urbaniza­ción como se ha dado en otros lugares, también hemos alza­do la voz”.

No dejó de señalar a auto­ridades municipales porque no han llevado a cabo accio­nes para la reforestación del bosque, por lo que anunció que trabajarán de la mano de vecinos para resarcir al menos los daños generados al área quemada y no permitir que el resto se vea más dañado.

“Los bosques en Jalisco corren riesgo de cambio de uso de suelo para ser urbani­zados, riesgo de ser incendia­dos y riesgo de construcción y el bosque del Nixticuil no ha sido la excepción. Nosotros como ciudadanos, y desde el PRI Zapopan, le proponemos a la comunidad que hagamos uso de nuestro derecho y so­licitamos al ayuntamiento se incorporen nueve predios en total al Área Natural Prote­gida”, expresó por su parte Jonathan González, secretario general del tricolor en la ex Villa Maicera.

Recordó incluso que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde el 2018, le pidió al ayuntamien­to de Zapopan ampliar el área natural. Dijo que a pesar de que el comité técnico levantó un estudio topográfico y plan­teó al cabildo los 77 mil me­tros, en 2020, lo cierto es que la omisión de autoridades ha impedido que la ampliación sea una realidad.

“Que se pongan manos a la obra y que ya amplíen el Área Natural Protegida del bosque del Nixticuil que se ha solicitado desde el 2018 y ellos mismos presentaron la iniciativa, pero ya caducó y nosotros vamos a revivir esa solicitud”, añadió.