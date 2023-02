Denuncian abandono de parque en La Estancia

Descuido fomenta inseguridad: Vecinos

Al problema del área común olvidada se suma la falta de luminarias

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia za­popana La Estancia lamenta­ron el descuido de las auto­ridades municipales para el parque de esta comunidad.

Y es que pese a que se ha solicitado en repetidas oca­siones que se preste atención a este reciento, simplemente nunca acuden a regarlo y por ello, se secó el pasto, pero de­más, está lleno de hojarasca y en general, está descuidado, al grado de que se ha resque­brajado el piso y muchas de las luminarias no están en funcionamiento.

“Mire nada más como está, todo descuidado, es una lástima porque estaba muy bonito antes, pero lo malo es que no sé qué fue lo qué pasó, pero simplemente deja­ron de venir, ya no quisieron venir a regar o no sé, pero los mismos vecinos que están en la mesa directiva han pedido varias veces que vengan a re­gar y que vengan a recoger la basura y nada, no vienen, no sé si es porque no quieren, o porque no les importa, o sabe, sabe qué es lo que está pasan­do”, dijo muy molesta la se­ñora Nadia, una de las vecinas entrevistadas.

Asimismo, trascendió la molesta de algunos de los vecinos por el mal funciona­miento de las luminarias, mu­chas de las lámparas que han dejado de funcionar y tampo­co han acudido pese a los mu­chos reportes que se han dado por parte de los moradores de calles como Milet, donde di­cho sea de paso, hay muchas luminarias que no prenden.

“Y eso es otra cosa que también quisiéramos que por favor ya nos hicieran caso, porque no sirven las lámparas y como no sirven pues está peligroso, uno ya no sabe ni qué, más vale aunque sea una zona tranquila, pues no sería malo que vinieran a arreglar”, dijo.

Diversas son las calles de esta colonia que sufren el problema de la falta de alum­brado público, incluso, en avenida principales como la misma Rafael Sanzio y hasta la de Beethoven.

El llamado fue al presi­dente municipal Juan José Frangie, al que solicitaron que haga caso de sus muchos reportes para tener mejores instalaciones.