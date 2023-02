¡Permiten basurero al aire libre en Camichines!

Vecinos lamentan omisiones del ayuntamiento

Por Rafael Hernández Guízar

Llenas de basura y has­ta con un montón de llantas abandonadas, lucen las calles de la colonia Camichines, en Tonalá, vecinos de la zona lamentaron las omisiones del ayuntamiento.

A decir de los vecinos, es aberrante que las calles de la colonia a diario estén llenas de desperdicios, y que pese a que se ha denunciado, ni la policía hace nada por meter orden, ni los trabajadores de aseo pú­blico acuden para limpiar.

“Es bien feo, nomás vea cómo está la calle, y espérese, más adelante va a ver el mon­tón de llantas tiradas por don­de sea, está bien feo, es más, las usan para ponerlas en las alcantarillas que se roban, que ese es otro problema, que se roban las tapas de las alcanta­rillas y nomás donde amanece una llanta es porque se roba­ron una alcantarilla, y pues a nuestro presidente pues le vale madre, a él y a todos los del gobierno”, dijo muy molesta la señora Enriqueta Becerra, una de las entrevistadas.

Los desperdicios están por montones en las calles, bolsas y bolsas de basura, pe­rros muertos, hasta muebles dejan abandonados, y aunque es una falta administrativa, no hay autoridad que ponga orden.

“Pues se supone que si uno tira la basura en la calle es igual a que te lleven de­tenido, eso es lo que se su­pone, pero no, aquí no pasa la patrulla, y si pasa, pues pasa rápido, no se detienen, es más, si no vienen cuando hay robos, menos van a ve­nir porque ande la gente ti­rando basura en la calle, está mal la verdad, porque pues si uno trata de ver que no pase esto luego vienen contra uno y hasta se enoja la gente y dice que ni que fuera de uno la calle y pues claro que es nuestra, la calle es de todos, pero no porque sea de todos vamos a hacer un desmadre, es educación”, agregó la mo­lesta ciudadana.

Actualmente, el Regla­mento de Policía y Buen Gobierno del ayuntamien­to tonalteca, cataloga como una falta administrativa que la gente deje la basura en la calle, esto amerita desde un apercibimiento verbal, hasta una multa o una pena corpo­ral –arresto administrativo–, sin embargo, debe ser ejecu­tado esto por la misma poli­cía municipal quienes deben de presentar a las personas ante un juez calificador.