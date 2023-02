Piden castigar conductores que textean al volante

Ponen en peligro a otros

Actualmente sólo se considera una infracción de tránsito, aunque podría encajar como conducción temeraria

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos exigieron a las autoridades que haya ac­ciones más decisivas contra aquellos que manejan viendo sus celulares, es decir, que se endurezcan las penas.

Por ahora, sólo se consi­dera como una infracción de tránsito, de acuerdo con la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. Si embargo, podría ser catalogado como conduc­ción temeraria, lo cual podría ameritar una detención y pro­cesamiento considerando el tipo penal. La petición de la ciudadanía es que se tipifique como delito.

Muchos de los accidentes ocurren debido a que algunos conductores manejan con el celular en la mano, no sólo hablando por teléfono, sino también mandando mensajes de texto.

“Eso debería de ser motivo incluso para que detuvieran a las personas, porque van con el teléfono y no se dan cuenta del camino. Y si chocan, pueden hasta matar a alguien. Eso es muy peligroso”.

“A mi hijo lo acaban de chocar hace dos días y le des­trozaron el carro, una persona que iba mandando un Whats­App, hágame el favor. ¿Cómo es que van mandando un men­saje, si se supone que deben de ir al pendiente del camino?”, criticó la señora Laura Chávez, una de las entrevistadas.

En el caso de esta mujer, re­lató que el conductor que chocó contra el vehículo de su hijo no se quiso hacer responsable de los daños ocasionados. A causa de ese accidente, su hijo se vio seriamente afectado y ahora el problema es mayor.

“A mí me dio mucho dio mucho coraje que pasen es­tás cosas porque las perso­nas se van tan tranquilas. Y por ejemplo, este señor que le chocó a mi hijo. no quiso pagar. Ahora mi hijo anda hasta con el collarín porque se lastimó el cuello y le costó la atención. Hasta eso, mi hijo sí traía seguro y eso ayudó, pero hay que pagar el deducible del carro y ahora somos nosotros los que vamos a tener que sa­car eso adelante, no es justo”.

Esta mujer y otros de los entrevistados, dejan en claro que debería de ser conside­rado incluso como delito ya que la imprudencia de quie­nes manejan viendo el celular, puede acabar con la vida de las personas.