Casi un año y no terminan de remodelar la Plaza Agustín Rivera

Piden apoyo a Lemus

Comerciantes de la zona han denunciado que no pueden trabajar adecuadamente por las obras inconclusas.

Por Rafael Hernández Guízar

Locatarios de la Plaza Agustín Rivera, en Guadalaja­ra, lamentaron la tardanza en las obras de remodelación de dicho lugar.

Ya ha pasado casi un año desde que trabajadores de una constructora llegaron a esta plaza pública, ubicada frente a la escuela Preparatoria nú­mero uno de Jalisco, pero aún no se ha terminado lo que se proyectó.

“Nosotros ya queremos que termine porque ya llevan casi el año y todavía no terminan. Y nos está afectado mucho en las ventas, porque a veces fre­nan el tráfico de los carros y si la gente no puede pasar ni en carro ni caminando, entonces no llegan los clientes”.

“Eso nos afecta mucho y del ayuntamiento no nos están dando ningún apoyo. Pues si nuestros negocios son los que se están afectando, tenemos muchas cosas que lavar y pa­rece que eso ni les importa y tampoco lo toman en cuenta”, dijo uno de los comerciantes entrevistados.

“Hace apenas unos días que se pusieron a trabajar por­que antes llegaban hasta en la tarde y trabajaban una o dos horas y nada más. No sé si se acerca una fecha especial o qué es lo que pasa, porque ya se pusieron a trabajar. Pero nos es suficiente. Nosotros ya no podemos seguir esperando a que siga así, a ver cuándo se termina esto”, agregó.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de PÁGINA 24, acudimos a la zona para escuchar a los veci­nos y comerciantes, quienes se dijeron sumamente moles­tos con las autoridades. Y es que no han podido terminar la obra pública a casi un año de haberla comenzado. A los comerciantes, principalmente, esto les ha transformado de forma negativa la vida porque ha trastornado sus negocios y, además, no hay apoyos ni si­quiera con el pago de las licen­cias municipales.

“Eso es lo que queremos, que nos ayuden en algo. Por ejemplo, nos pueden al menos ayudar con lo de las licencias. ¿Cómo quieren que paguemos la licencia, si ni siquiera se ha dado la oportunidad de traba­jar? No estamos sacando ni para los pagos. Nos estamos yendo a la ruina y esas cosas, como que no las están pensan­do. Nosotros queremos que o terminen ya, o se pongan a ver de qué manera nos pueden compensar “, indicó otra de las entrevistadas.

El llamado fue al presiden­te municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, a quien pidieron celeridad en las obras y, a la vez, que se analice la po­sibilidad de que les den algún tipo de compensación.