91% de municipios de Jalisco tiene afectación por sequía

Se han quemado 2 mil 419 hectáreas de bosque

Incendios forestales han consumido cinco veces más superficie forestal en las primeras seis semanas de 2023

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En lo que va del año, 91 por ciento de los municipios de Jalisco presentan algún grado de afectación por se­quía, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La situación empeora con los incendios.

Para entender la situa­ción, autoridades detalla­ron que al 13 de febrero se han registrado al menos 79 incendios forestales que han afectado a dos mil 419 hectáreas, mientras que en 2022 para las mismas fe­chas sólo se tenía registro de 43 incendios, afectando 449 hectáreas.

Ya que habrá por tercer año consecutivo en México tendrá presencia del fenóme­no meteorológico ‘La Niña’, en Jalisco se vivirá un 2023 difícil con altas temperaturas y sequías que complicaría la situación en incendios fores­tales, advirtieron autoridades del gobierno del estado.

A decir de las autoridades, el planeta vive una crisis cli­mática que cada vez se agra­va más. Es por ello que en México se experimentará una condición atípica, con proyecciones de un “panorama sumamente adverso” ya que se prevé en general un año seco, con altas temperaturas y poca humedad. La temporada de incendios forestales, de entra­da, inició antes de lo previsto. Con esto se teme también un impacto poco favorable para el medio ambiente.

“Para Jalisco, este pano­rama se potencia debido a su gran cobertura boscosa. Nuestro estado cuenta con una superficie de 7.8 millones de hectáreas, de las cuales el 56 por ciento mantiene cober­tura forestal y, debido a su po­sición geográfica y condicio­nes topográficas -adicional al aumento de las temperaturas-, se incrementa la vulnerabi­lidad ante incendios foresta­les”, expresaron autoridades en un comunicado.

“Es muy importante que la ciudadanía sepa que los in­cendios forestales son causa­dos por el descuido humano. Se sabe que las principales causas son las actividades agrícolas y recreativas, así como accidentes a causa de residuos como colillas de ci­garro encendidas y arrojadas a pie de carretera, o fogatas mal apagadas, algunos de ellos intencionales, por mencionar algunos ejemplos. Por ello el gobierno de Jalisco hace un riguroso llamado a la ciuda­danía para prevenir en me­dida de lo posible incendios forestales o de interfaz ur­bano forestal”, añadieron.

Recomendaron, además, no acumular combustible fó­sil en terrenos, sobre todo si se vive en áreas boscosas; no tirar colillas de cigarros o residuos a pie de carretera, además de no hacer fogatas ni utilizar fuego dentro de áreas naturales. Recordaron que el sector agrícola tiene prohi­bido la quema agropecuaria en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) y que está restringida al interior del estado, por lo que enfatizaron la importancia de programar sus quemas con los propios ayuntamientos a fin de evitar complicaciones.

Añadieron que en caso de ver incendios no se intente apagarlos. Es preferible que el ciudadano lo reporte al Centro Estatal de Manejo del Fuego al 33 36 36 82 52, 800 737 00 00 o las redes sociales de la Semadet Jalisco.