Listos para hacer justicia por su propia mano en Valle de los Molinos

Estamos hartos de tanta robadera, truenan vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Ya se organizaron en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan: aseguran que si agarran a un ratero, lo van a linchar.

Y es que hatos de que la policía municipal no actúe, los vecinos empezaron a col­gar mantas en todo este gran fraccionamiento que se ubica sobre la carretera a Colotlán, esto a pesar de que tienen un cuartel de policía situado en el mismo fraccionamiento.

“Pues como ya estamos cansados de que los rateros hagan lo que les da la gana, pues nosotros vamos a hacer lo nuestro, por eso ya les de­jamos bien en claro, si los aga­rramos no les vamos a decir nada a los policías, nosotros los vamos a linchar”, dijo uno de los vecinos, quien prefirió el anonimato.

Una de las lonas que fue captada por Página 24 clara­mente advierte: “Zona prote­gida por vecinos vigilantes. Cuidado, te estamos observan­do, si te agarramos, te atienes a las consecuencias”, y tienen una figura en color rojo con la leyenda “alto rateros”.

Las consecuencias que ad­vierten los vecinos son claras, los van a linchar, serán ellos quienes tomarán justicia por mano propia y no vacilan en esto, según se dejó en claro, pues los vecinos y comercian­tes ya están cansados de los robos que a diario suceden.

Desde robos a persona, a negocio, a casa habitación y de autopartes, hay todo tipo de hurtos que se dan sin pena al­guna y a plena luz de día, mu­cho más por las noches cuando se aprovechan de la oscuridad de muchas de las calles de este lugar.

“Pues que el presidente (mu­nicipal, Juan Frangie) se ponga a trabajar, dice el cabrón (sic) que trabaja y trabaja, pues que se venga acá, acá hay mucho que hacer, aquí los policías no hacen nada, no protegen a la gente, nomás andan también chingando a la gente; es más, a veces no sabes si tenerles miedo a los rateros o a los policías por­que los dos te chingan, pero con los polis está peor porque ellos se aprovechan porque dicen que son la ley, y pues está cabrón”, siguió el entrevistado.

Se fijó un ultimátum al al­calde Juan José Frangie Saa­de, o pone orden de inmedia­to, o los mismos vecinos lo pondrán.