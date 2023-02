Ya basta de simular búsqueda de desaparecidos: Familiares

De nueva cuenta el gobierno quitó cédulas, denuncian

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de alzar la voz por los nulos resulta­dos que autoridades han dado en la materia, familiares de desaparecidos se manifesta­ron ayer en la ciudad; reali­zaron más pegas de cédulas de búsqueda en el letrero de Guadalajara en el centro his­tórico.

De cara al retiro de cé­dulas de búsqueda por parte de autoridades el martes pa­sado, en la zona centro de la ciudad, ayer madres, padres, hermanos e hijos salieron a las calles para pedir al esta­do haga su parte, no solo con mejores carpetas de investi­gación, sino en la localiza­ción con vida de sus seres queridos.

Organizados por el colec­tivo Luz de Esperanza, doce­nas marcharon con diversas consignas y pancartas, para concluir frente a palacio de gobierno en donde hicieron un pase de lista de sus des­aparecidos. Al avanzar la tar­de, los manifestantes se pasa­ron a Plaza de la Liberación en donde volvieron a colocar fichas de búsqueda en el le­trero de Guadalajara.

“Ya nos encontramos otra vez aquí, pegando las fichas, porque el día de ayer fueron quitadas, pero otra vez aquí seguimos. Aquí seguimos pe­gando fichas y aquí seguire­mos que nuestra lucha sigue día a día hasta seguir y en­contrar a cada uno de ellos”, expresó Liliana Meza, presi­denta del colectivo.

Recordó que este tipo de intervenciones, que han reali­zado durante meses en varios espacios del centro histórico, son con la finalidad de hacer evidente el grave problema que se vive en Jalisco en el tema de las desapariciones, toda vez que la entidad está en los primeros lugares con más de 16 mil personas ausentes.

“Son 45 personas que des­aparecen a diario y que la fis­calía no hace nada. Esto no es publicidad, ni basura, son personas desaparecidas que también a nosotros nos sirve pegarlas aquí en el centro, por­que muchos turistas vienen de fuera y así nosotros hemos en­contrado personas así”, aña­dió.

Héctor Flores, integrante del colectivo, aseveró por su parte que no dejarán la lucha ni de señalar lo que está mal, sobre todo porque el estado ha dado muestras en reiteradas ocasiones de que no puede con el problema y que no le interesa en realidad.

“Yo me pregunto ¿en ma­nos de quién está nuestra se­guridad? Un estado permisivo e indolente que de alguna u otra manera participa activa­mente en el secuestro, priva­ción ilegal de la libertad, en el homicidio, en la tortura, en el ocultamiento de restos, y en la revictimización de las vícti­mas, en la criminalización de aquellos que pelean y defien­den los derechos humanos. En manos de ellos estamos”.