Tapatíos truenan contra derroches de Pablo Lemus

“Lo peor, ni siquiera nos consultó”

Por Rafael Hernández Guízar

Tapatíos cuestionaron al alcalde Pablo Lemus, le re­criminaron que no los tome en cuenta para hacer gastos excesivos como la compra de un carrusel de 26 millones de pesos.

Francisco Fuentes Orozco, presidente de colonos de la colonia El Santuario Segunda Sección, indicó que es aberran­te que no los hayan tomado en cuenta como representantes de colonos primero, para la com­pra del carrusel, y segundo, para organizar un evento tan concurrido en el centro de la ciudad. Incluso resaltó que el mismo carrusel que se instaló, ya hasta se descompuso.

“Pues el carrusel ya se descompuso, ayer (martes) un comerciante nos dijo que como a las nueve de la no­che se descompuso, y pues que tan rápido se haya des­compuesto deja mucho que desear. La cosa también es que a nosotros como vecinos nunca nos pidieron opinión de este evento que se hizo, y yo le diría al presidente Pablo Lemus que qué está pasan­do, porque no e nos toma en cuenta a nosotros que somos las asociaciones vecinales, nosotros queremos saber por qué nunca nos toma en cuen­ta, que nos hagan al menos una notificación donde tengan la educación para hacer mesas de trabajo”, dijo.

Y siguió: “Parece que el gobierno municipal de Gua­dalajara estuviera trabajando solo, se adquirió este carrusel con dinero público y fueron 26 millones de pesos, cuando debería de haberse hecho una consulta pública, no se vale, y yo le digo al presidente que es dinero de los tapatíos no de ellos, ahora, no se hizo una licitación, no hay nada, todo lo hicieron por su cuenta y es muy sospechoso, nosotros vivimos en esta comunidad y somos los que debemos de respaldar a la comunidad”.

No sólo él, otros represen­tantes de vecinos están muy molestos por no haber sido tomados en cuenta para esta y otras decisiones del ayun­tamiento, incluso resaltó que pareciera que “el ayuntamien­to se va solo, sin la opinión de las personas”. Por ello, desta­có que van a tomar acciones al respecto.

“Nos estamos reuniendo los presidentes de vecinos y de consejos sociales, y muy probablemente vayamos a dar una rueda de presa, vamos a protestar por este tipo de co­sas, de hecho, hemos platica­do con regidores y vamos a tomar cartas en el asunto, no es posible que esto se haga discrecionalmente, es dinero del horario”.

En lugar de hacer gastos como la adquisición de un ca­rrusel por 26 millones de pe­sos, dijo que debería de forta­lecerse la seguridad en toda la ciudad, y muy concretamente en el centro tapatío.

“Aquí en el centro lo que se requiere es seguridad públi­ca, acabamos de tener un robo en una escuela secundaria pú­blica y esto fue el pasado fin de semana, también lo que le queremos decir al comisario, es que saque al comandante que está aquí en el centro, ya lo habíamos modo con nues­tras solicitudes, no sé por qué lo regresaron, este es un mal elemento porque nunca nos había robado en la escuela Manuel M. Diéguez, y es que todas las fuerzas de seguridad se concentraron en el centro, aquí alrededor del carrusel y dejaron solo en todos lados”, destacó.